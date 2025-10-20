FOTO Mišić na mišiću! Sammir izgleda neprepoznatljivo...

Nekadašnji nogometni virtuoz i legendarna desetka Dinama, Jorge Sammir Cruz Campos (38), već je četiri godine u igračkoj mirovini. Daleko od nogometnih travnjaka, Sammir je svoju strast pronašao u teretani, a nedavnom objavom na društvenim mrežama ostavio je bez daha svoje pratitelje, pokazavši mišićnu masu na kojoj bi mu pozavidjeli i profesionalni bodybuilderi.

Videozapis i fotografije koje je podijelio otkrivaju potpuno novog Sammira – discipliniranog sportaša koji je godine nakon karijere posvetio transformaciji vlastitog tijela. Njegova pojava danas je drastično drugačija od one koju pamtimo s maksimirskog travnjaka, gdje je bio poznat po genijalnim potezima, ali i po boemskom načinu života koji ga je, prema vlastitom priznanju, koštao još veće karijere.

Uz impresivne fotografije iz teretane, Sammir je podijelio i filozofsku poruku na portugalskom jeziku koja sažima njegovu novu životnu mantru.

- Prava moć ne rađa se iz savršenstva, nego iz otpornosti. Oni koji izdrže udarac postaju imuni na njega. Čovjek koji se boji pogreške nikada neće vladati, jer vlada onaj koji se brže diže nego što pada - napisao je.

Ove riječi snažno odjekuju kada se uzme u obzir njegova turbulentna karijera. Iako je u dresu GNK Dinamo Zagreb ostavio neizbrisiv trag, osvojivši sedam naslova prvaka i tri puta bio proglašen najboljim igračem HNL-a (2010., 2012. i 2013.), njegov talent često je bio u sjeni kontroverzi izvan terena. Danas, međutim, tvrdi da živi onako kako je trebao živjeti dok je bio na vrhuncu slave.

Murska Sobota: Pripremna utakmica izme?u GNK Dinamo i FC Slovacko | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Sada živim onako kako sam trebao živjeti dok sam bio igrač - priznao je u jednom intervjuu, dodavši kako je pronašao ozbiljnost i disciplinu u teretani.

Nakon prvog odlaska iz Dinama 2014., karijera ga je vodila u španjolski Getafe, a zatim i u Kinu. Tamo je potpisao trogodišnji ugovor s Jiangsuom vrijedan oko 10 milijuna eura, osiguravši egzistenciju. Živio je u luksuznom apartmanu od 250 kvadrata na 29. katu nebodera, s pogledom na grad, jacuzzijem i saunom. Ipak, vratio se na kratko u Dinamo, a karijeru je završio u Lokomotivi 2021. godine.

Bio je i hrvatski reprezentativac, skupivši sedam nastupa. Vrhunac reprezentativne karijere doživio je na Svjetskom prvenstvu 2014. u rodnom Brazilu. Zbog ozljede Nike Kranjčara, izbornik Niko Kovač uvrstio ga je na konačni popis, a Sammir je bio u početnoj postavi u pobjedi protiv Kameruna (4:0).

Danas živi mirnim životom u Itapemi, gradu na jugu Brazila. Ne igra više nogomet, čak ni rekreativno. Njegova nova ljubav je teretana, gdje trenira šest dana u tjednu po dva sata. Iako ponekad vikendom popije piće s prijateljima, ističe da se više ne "razvali" kao nekada.