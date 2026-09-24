FOTO Mladi Danac pobijedio u etapi od Krka do Labina i sada je vodeći u ukupnom poretku

Danac Tobias Svarre (Uno-X Mobility) pobjednik je treće etape biciklističke utrke "CRO Race" vožene od Krka do Labina u dužini od 174.5 kilometara, on je u neizvjesnom finišu nadmašio Talijana Antonija Tiberija (Bahrain Victorious) koji je ciljem prošao u istom vremenu, dok je treće mjesto zauzeo Belgijanac Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) sa šest sekundi zaostatka. Svarre je tako stigao do prve profesionalne pobjede u karijeri ponovivši tako doseg momčadskog kolege i sunarodnjaka Carl-Frederika Bevorta kojemu je to spjelo u drugoj etapi voženoj u srijedu od Biograda na Moru do Novalje. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL