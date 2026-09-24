FOTO Mladi Danac pobijedio u etapi od Krka do Labina i sada je vodeći u ukupnom poretku

Mladi, 22-godišnji Svarre tako se u završnici pokazao mnogo boljim taktičarem od tri godine starijeg Tiberije te daleko iskusnijeg 35-godišnjeg Wellensa.
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Danac Tobias Svarre (Uno-X Mobility) pobjednik je treće etape biciklističke utrke "CRO Race" vožene od Krka do Labina u dužini od 174.5 kilometara, on je u neizvjesnom finišu nadmašio Talijana Antonija Tiberija (Bahrain Victorious) koji je ciljem prošao u istom vremenu, dok je treće mjesto zauzeo Belgijanac Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) sa šest sekundi zaostatka.
Svarre je tako stigao do prve profesionalne pobjede u karijeri ponovivši tako doseg momčadskog kolege i sunarodnjaka Carl-Frederika Bevorta kojemu je to spjelo u drugoj etapi voženoj u srijedu od Biograda na Moru do Novalje.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Danac Tobias Svarre (Uno-X Mobility) pobjednik je treće etape biciklističke utrke "CRO Race" vožene od Krka do Labina u dužini od 174.5 kilometara, on je u neizvjesnom finišu nadmašio Talijana Antonija Tiberija (Bahrain Victorious) koji je ciljem prošao u istom vremenu, dok je treće mjesto zauzeo Belgijanac Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) sa šest sekundi zaostatka.
Svarre je tako stigao do prve profesionalne pobjede u karijeri ponovivši tako doseg momčadskog kolege i sunarodnjaka Carl-Frederika Bevorta kojemu je to spjelo u drugoj etapi voženoj u srijedu od Biograda na Moru do Novalje. |
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Danac Tobias Svarre (Uno-X Mobility) pobjednik je treće etape biciklističke utrke "CRO Race" vožene od Krka do Labina u dužini od 174.5 kilometara, on je u neizvjesnom finišu nadmašio Talijana Antonija Tiberija (Bahrain Victorious) koji je ciljem prošao u istom vremenu, dok je treće mjesto zauzeo Belgijanac Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) sa šest sekundi zaostatka.
Svarre je tako stigao do prve profesionalne pobjede u karijeri ponovivši tako doseg momčadskog kolege i sunarodnjaka Carl-Frederika Bevorta kojemu je to spjelo u drugoj etapi voženoj u srijedu od Biograda na Moru do Novalje.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Mladi, 22-godišnji Svarre tako se u završnici pokazao mnogo boljim taktičarem od tri godine starijeg Tiberije te daleko iskusnijeg 35-godišnjeg Wellensa. Osobito se Svarreova taktička zrelost pokazala u trenucima kada je zajedno s Wellensom hvatao vodećeg Tiberija u posljednjih 10-ak kilometara kada je prepustio Belgijancu da odradi većinu posla. U završnih 100 metara Svarre je nadmudrio i Tiberija te prošao ciljem prvi s dužinom kotača prednosti.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Svarre je pobjedom u Labinu preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu s četiri sekunde ispred drugog Tiberija i 12 sekundi ispred trećeg Wellensa, a vodeći je i u redoslijedu mladih vozača. Vodstvo u redoslijedu za plavu majicu po bodovima preuzeo je Bevort, dok je Tiberi novi vodeći u redoslijedu za zelenu majicu najboljeg penjača.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
U petak je na programu četvrta etapa od Pule do Rijeke u dužini od 160 kilometara.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL