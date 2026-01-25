Obavijesti

FOTO 'Modri' vlak protutnjao je Opusom! Željko Sopić u nevjerici

OSIJEK - DINAMO 0-3 Najavljivao je domaćin velike stvari, želio pobjeći s dna HNL-a, ali nije uspio. Vedran Jugović dobio je ovacije navijača za oproštaj od nogometa, a Dinamo se odvojio na vrhu ljestvice
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo
Najavljivao je domaćin velike stvari, želio pobjeći s dna HNL-a, ali nije uspio. Vedran Jugović dobio je ovacije navijača za oproštaj od nogometa, a Dinamo se odvojio na vrhu ljestvice | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Najavljivao je domaćin velike stvari, želio pobjeći s dna HNL-a, ali nije uspio. Vedran Jugović dobio je ovacije navijača za oproštaj od nogometa, a Dinamo se odvojio na vrhu ljestvice | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
