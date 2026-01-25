FOTO 'Modri' vlak protutnjao je Opusom! Željko Sopić u nevjerici

OSIJEK - DINAMO 0-3 Najavljivao je domaćin velike stvari, želio pobjeći s dna HNL-a, ali nije uspio. Vedran Jugović dobio je ovacije navijača za oproštaj od nogometa, a Dinamo se odvojio na vrhu ljestvice
Stojković, Zajc i Beljo zabijali su za pobjedu Dinama koji sada ima četiri boda prednosti u odnosu na Hajduk
Osijek je ostao na dnu HNL-a i ima samo 14 bodova u 19 odigranih kola
Vedran Jugović na polusezoni se oprostio od nogometa, a na Opus Areni su ga navijači pozdravili velikim pljeskom
Osječani su pozivali ljude na Opus Arenu, najavljivali velike stvari, ali opet su razočarali
