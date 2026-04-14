FOTO Modrić ima novu frizuru!

Kapetan 'vatrenih' Luka Modrić (40) igra odlično ove sezone u Milanu i brusi formu za posljednji ples u hrvatskom dresu na Svjetskom prvenstvu. Najbolji je nogometaš 'rossonera', ali još uvijek nije odlučio hoće li iduće sezone igrati na sjeveru Italije. Ne zna još uvijek gdje će nastaviti karijeru, ali zato zna kakvu frizuru želi.

Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Hrvatski veznjak šišao se kod poznatog talijanskog frizera Francesca Giannatempa. On je već uređivao frizure poznatih lica poput Perišića, Tottija, Del Piera i Morate. Kapetan 'vatrenih' nije previše promijenio imidž, već malo skratio svoju prepoznatljivu kosu.

- Vratio sam se u Italiju i prvog dana imao priliku šišati Luku Modrića. To je neopisiv osjećaj. Ovo je potvrda da se sa strašću i požrtvovnošću snovi ostvaruju.

Modrić je ove sezone odigrao 34 utakmice, zabio dva i asistirao za tri pogotka. Njegov Milan muči se s formom u zadnje vrijeme i u samom kraju sezone borit će se za poziciju koja vodi u Ligu prvaka.