Obavijesti

Sport

Komentari 1
SLIČNO, ALI DRUGAČIJE

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Modrić ima novu frizuru!
Foto: Screenshot/Instagram

Luka Modrić briljira ove sezone u Milanu, ali još ne zna gdje će nastaviti karijeru, međutim zna kakvu frizuru želi i povjerio se slavnom frizeru Giannatempu, poznatom po šišanju nogometnih zvijezda

Kapetan 'vatrenih' Luka Modrić (40) igra odlično ove sezone u Milanu i brusi formu za posljednji ples u hrvatskom dresu na Svjetskom prvenstvu. Najbolji je nogometaš 'rossonera', ali još uvijek nije odlučio hoće li iduće sezone igrati na sjeveru Italije. Ne zna još uvijek gdje će nastaviti karijeru, ali zato zna kakvu frizuru želi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru 01:01
Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Hrvatski veznjak šišao se kod poznatog talijanskog frizera Francesca Giannatempa. On je već uređivao frizure poznatih lica poput Perišića, Tottija, Del Piera i Morate. Kapetan 'vatrenih' nije previše promijenio imidž, već malo skratio svoju prepoznatljivu kosu. 

- Vratio sam se u Italiju i prvog dana imao priliku šišati Luku Modrića. To je neopisiv osjećaj. Ovo je potvrda da se sa strašću i požrtvovnošću snovi ostvaruju.

Modrić je ove sezone odigrao 34 utakmice, zabio dva i asistirao za tri pogotka. Njegov Milan muči se s formom u zadnje vrijeme i u samom kraju sezone borit će se za poziciju koja vodi u Ligu prvaka. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Dajana Jastremska (25) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge
Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji
DOZNAJEMO

Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji

HNS već razmišlja o novom izborniku, zato što još nije potpisao novi ugovor sa Zlatkom Dalićem. Igrači, koliko čujemo, ne bi imali ništa protiv da ih preuzme Bilić, ako već Dalić odluči otići

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026