FOTO Modrić je ostavio Talijane bez teksta, a oni mu uzvratili naslovnicom. Pogledajte je...

Najnovija naslovnica kultnog talijanskog sportskog dnevnika La Gazzetta dello Sport još jednom je potvrdila ono što navijači Milana i zaljubljenici u nogomet diljem Italije svjedoče od početka sezone. Luka Modrić ne samo da prkosi zakonima vremena, već ih ispisuje iznova. Na današnjoj naslovnici novina., uz veliku fotografiju nasmijanog hrvatskog kapetana, stoji naslov koji je obišao svijet: "Baby Modrić. Il tesoro del Milan" (Baby Modrić. Blago Milana). Paradoksalan nadimak za igrača koji je nedavno proslavio 40. rođendan, ali i savršen opis fenomena koji je zaludio Serie A.

Talijanski medijski div nije štedio riječi hvale, objašnjavajući zašto je Modrić, veteran svjetskog nogometa, zaslužio nadimak "dječak". "Ima 40 godina, ali ima fizičke testove kao rekorder, na terenu trči kao najmlađi", stoji u podnaslovu koji sažima divljenje cijele nacije. Od svog dolaska u redove "Rossonera" 4. kolovoza 2025., Modrić se nije nametnuo samo kao tehnički vođa, već kao energetsko srce momčadi. Njegova radna etika na treninzima i neumorno trčanje tijekom utakmica postali su mjerilo za znatno mlađe suigrače.

Foto: Alessandro Garofalo

Dolazak u klub za koji je navijao od djetinjstva, slijedeći stope svog idola Zvonimira Bobana, očito je u njemu probudio novu, gotovo dječačku strast. Navijači su ga dočekali s oduševljenjem, a on im je uzvratio na najbolji mogući način – izvedbama koje ne samo da donose bodove, već i vraćaju vjeru u ljepotu nogometa. U samo nekoliko tjedana, postao je "blago Milana", igrač čija vrijednost daleko nadilazi statističke rubrike. On je inspiracija, vođa i dokaz da su godine uistinu samo broj kada srce gori istim žarom.

Naslovnica "Baby Modrić" samo je kruna kontinuiranog obasipanja pohvalama koje traje od prvog dana. Talijanski mediji pomno su pratili njegov transfer, objavljen 4. lipnja 2025., kao jedan od najznačajnijih poteza prijelaznog roka. Pravi "Modrić-efekt" započeo je, međutim, tek kada je kročio na travnjake Serie A.

Foto: La Gazzetta dello sport

Već 15. rujna, nakon što je spektakularnim pogotkom u završnici susreta donio pobjedu Milanu protiv Bologne, Gazzetta mu je posvetila naslovnicu s riječima "Mago Modrić" (Čarobnjak Modrić). Njegov prvi gol za AC Milan, postignut nedugo nakon 40. rođendana, bio je trenutak čiste magije koji je potvrdio da njegova klasa ne blijedi. Od tada, epiteti poput "fenomen" i "masterclass" postali su standardni dio izvještaja s utakmica na kojima je nastupao. U prvih pet ligaških nastupa upisao je pobjednički gol i asistenciju, no njegov utjecaj vidljiv je u svakom kontaktu s loptom, svakom otvaranju prostora i svakom točnom dodavanju, čime se već nakon pet kola prometnuo u lidera lige u čak pet statističkih kategorija.

Što stoji iza ove renesanse hrvatskog maestra? Novinar Gazzette, Luigi Garlando, ponudio je dublji uvid, ističući da, iako je Modrić igrač s najviše točnih dodavanja u ligi, njegov "pravi spektakl" leži negdje drugdje.

Foto: Daniele Mascolo

"Entuzijazam koji pokazuje u 40. godini, sa Zlatnom loptom u vitrini, njegova je najveća pobjeda. Možda mu je, kao nekome tko je odrastao diveći se Zvonimiru Bobanu, lakše pronaći nadahnuće u dresu Milana. A možda je razlog i prošla sezona u Realu, gdje je igrao na kapaljku", analizira Garlando.

Ključnu ulogu, čini se, odigrao je i trener Massimiliano Allegri, koji mu je dao potpunu slobodu. "Trči koliko, kako i gdje želiš", navodno su bile upute koje su Modriću omogućile da igra i po 90 minuta, kao u najboljim danima. Kamere su ga uhvatile kako se smije čak i dok sjedi na klupi, što svjedoči o čistom užitku igranja. "Upravo je to najvrjednija lekcija za mlade nogometaše. Nije ključno kako pucaš loptu, već s kakvom strašću živiš svoj poziv", zaključuje Garlando.