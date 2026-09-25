FOTO Modrić se vratio treningu, Baturina izostao: Pogledajte zadnje pripreme pred Češku

Hrvatska nogometna reprezentacija nakon što je sletjela u Prag odradila je trening na Fortuna Areni u Pragu. Izbornik Bilić na terenu je imao 26 igrača, a među njima nije bilo Martina Baturine koji se loše osjećao što je ranije potvrdio Bilić na press konferenciji. Dobre vijesti su da se Modrić vratio treninzima, ali je pod upitnikom njegov nastup u sutrašnjoj utakmici protiv Češke
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Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL