Obavijesti

Galerija

Komentari 1
UVERTIRA U DERBI

FOTO Možete li ih prepoznati? U humanitarne svrhe na parketu zaigrale ikone 'modrih' i 'bilih'

Humanitarni susret veterana Dinama i Hajduka pružio je borben dvoboj bez golova, uz odličnu posjećenost, istaknute klupske legende i naglašenu želju da ovakva druženja postanu stalna tradicija uoči derbija
Zagreb: Veterani Dinama i Hajduka odigrali humanitarnu utakmicu
Humanitarna večer u zagrebačkom Agram Clubu još je jednom okupila veterane Dinama i Hajduka uoči velikog subotnjeg derbija. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/50
Humanitarna večer u zagrebačkom Agram Clubu još je jednom okupila veterane Dinama i Hajduka uoči velikog subotnjeg derbija. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025