FOTO Možete li ih prepoznati? U humanitarne svrhe na parketu zaigrale ikone 'modrih' i 'bilih'

Humanitarni susret veterana Dinama i Hajduka pružio je borben dvoboj bez golova, uz odličnu posjećenost, istaknute klupske legende i naglašenu želju da ovakva druženja postanu stalna tradicija uoči derbija
Humanitarna večer u zagrebačkom Agram Clubu još je jednom okupila veterane Dinama i Hajduka uoči velikog subotnjeg derbija.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Dinamova zaklada "Nema predaje" i akcija "Daruj otkucaj života" dale su događaju plemenitu svrhu, a brojni posjetitelji ispunili su dvoranu.
Nakon uvoda, na parket su izašli veterani dvaju najvećih hrvatskih klubova i time službeno započeli glavni sportski dio večeri.
Za Dinamo su među ostalima nastupili Olić, Šokota, Šimić, Tokić, Etto, Abramović, Lončarić i Krstanović, uz poneke legende koje su oduševile publiku.
Hajduk je odgovorio sastavom u kojem su bili Balić, Vejić, Biliškov, Strinić, Rodić, Mladinić, Kozniku i drugi prepoznatljivi igrači bijeloga dresa.
Iako su veterani izašli u prijateljskom tonu, ritam utakmice ubrzo je podsjetio na pravi derbi.
Atmosfera je ostala vedra i nakon završetka, iako je dvoboj završio očekivanim, ali sadržajnim rezultatom 0-0.
