FOTO Murali Bad Blue Boysa odlaze u povijest sa stadionom

Rušenje Maksimira, koje bi trebalo započeti nakon završetka obnove stadiona u Kranjčevićevoj ulici, označit će i trajni nestanak brojnih umjetničkih djela koja su krasila njegove vanjske zidove. Riječ je o muralima koje su godinama stvarali Bad Blue Boysi, a koji su postali neodvojivi dio vizualnog identiteta stadiona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL