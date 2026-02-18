FOTO Murali Bad Blue Boysa odlaze u povijest sa stadionom

S betonskim tribinama u povijest će otići i brojni murali i grafiti kojima su navijači godinama ukrašavali stadion, pretvarajući ga u svojevrsnu galeriju na otvorenom posvećenu voljenom klubu
Dugogodišnja saga o sudbini maksimirskog stadiona napokon je dobila svoj epilog. Nakon desetljeća rasprava, propalih projekata i privremenih rješenja, postignut je konačni dogovor o rušenju postojećeg zdanja i izgradnji novog, modernog nogometnog doma na istoj lokaciji
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Nakon što je snažan potres u ožujku 2020. godine dodatno oštetio već oronulu strukturu i učinio istočnu tribinu neupotrebljivom, postalo je jasno da su dani starog Maksimira odbrojani. Konačni dogovor postignut je krajem 2023. godine
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Početkom 2026. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave dala je "zeleno svjetlo" odbijanjem žalbi na odabir projektanata, čime su uklonjene i posljednje prepreke
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Rušenje Maksimira, koje bi trebalo započeti nakon završetka obnove stadiona u Kranjčevićevoj ulici, označit će i trajni nestanak brojnih umjetničkih djela koja su krasila njegove vanjske zidove. Riječ je o muralima koje su godinama stvarali Bad Blue Boysi, a koji su postali neodvojivi dio vizualnog identiteta stadiona
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Ipak, spomenici poput "Oltara hrvatskim vitezovima", koji je posvećen članovima BBB-a poginulima u Domovinskom ratu, zasebne su fizičke strukture te se očekuje da će biti premješteni ili integrirani u kompleks novog stadiona
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Među najpoznatijim muralima koji će nestati nalazi se onaj posvećen omiljenom treneru i igraču Josipu Kužeu, smješten na Maksimirskoj ulici ispod sjeverne tribine. Njegov lik i poruka "jedan od nas" postali su simbol povezanosti navijača i klupskih ikona
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
