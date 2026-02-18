Obavijesti

Komentari 11
GALERIJA S MAKSIMIRA

FOTO Murali Bad Blue Boysa odlaze u povijest sa stadionom

S betonskim tribinama u povijest će otići i brojni murali i grafiti kojima su navijači godinama ukrašavali stadion, pretvarajući ga u svojevrsnu galeriju na otvorenom posvećenu voljenom klubu
Zagreb: "Galerija" murala BBB odlazi u povijest zajedno s mitskim stadionom
Dugogodišnja saga o sudbini maksimirskog stadiona napokon je dobila svoj epilog. Nakon desetljeća rasprava, propalih projekata i privremenih rješenja, postignut je konačni dogovor o rušenju postojećeg zdanja i izgradnji novog, modernog nogometnog doma na istoj lokaciji | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
