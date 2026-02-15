FOTO Na Igrama traži ljubav: 'Navijači, slobodno se javite'

Sanjkašica Sophia Kirkby pretvorila je olimpijski nastup u Cortini u viralnu potragu za ljubavlju, spajajući sportski uspjeh s duhovitim javnim “realityjem” koji je privukao stotine udvarača
Dok je većina sportaša na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini bila laserski fokusirana isključivo na osvajanje medalja i obaranje osobnih rekorda, jedna je Amerikanka imala dvostruku misiju.
| Foto: Instagram
Dok je većina sportaša na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini bila laserski fokusirana isključivo na osvajanje medalja i obaranje osobnih rekorda, jedna je Amerikanka imala dvostruku misiju. |
Foto: Instagram
Dok je većina sportaša na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini bila laserski fokusirana isključivo na osvajanje medalja i obaranje osobnih rekorda, jedna je Amerikanka imala dvostruku misiju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sophia Kirkby, 24-godišnja sanjkašica, stigla je u Italiju ne samo kako bi ispisala povijest u svom sportu, već i kako bi pronašla partnera za izlazak, pretvorivši svoj olimpijski nastup u javni i simpatični reality show na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina potraga za ljubavlju postala je jedna od najviralnijih priča Igara.
| Foto: Instagram
Sve je počelo i prije nego što se uopće smjestila u olimpijsko selo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kirkby je 5. veljače na svom Instagram profilu objavila video u kojem samouvjereno korača u crvenom trikou uz natpis: "Najpoželjnija slobodna djevojka u olimpijskom selu stiže sutra".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U opisu je dodala: "Sretna sam što mogu najaviti da ću vam pokazati insajderski pogled na život olimpijke koja traži ljubav na Igrama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ostanite s nama." Njezin je potez odmah privukao golemu medijsku pažnju, a Kirkby je postala zvijezda i izvan sanjkaške staze.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Mislila sam, zašto ne? Svi smo ovdje da živimo svoje snove, a pronalaženje nekoga s kim bih podijelila ove trenutke bio bi samo bonus," izjavila je kasnije, objašnjavajući svoj pristup.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ova sportašica iz Ray Brooka u New Yorku ionako je bila predodređena za povijest.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zajedno sa svojom partnericom Chevonne Forgan činila je prvi američki ženski par u sanjkanju koji je ikad nastupio na Olimpijskim igrama, budući da je ta disciplina debitirala upravo 2026. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U žestokoj konkurenciji zauzele su visoko peto mjesto, no Sophia je odlučila ostati u Cortini do kraja Igara kako bi se posvetila drugom cilju.
| Foto: Instagram
Otvoreno je pozvala ne samo kolege sportaše već i navijače da joj se jave, s posebnim fokusom na pronalazak pratnje za Valentinovo, koje je padalo dva dana nakon završetka njezina natjecanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Reakcija na njezin poziv bila je strelovita. U samo tri dana, kako je otkrila u razgovoru za Women's Health, njezin je Instagram inbox bio zatrpan s više od 600 poruka zainteresiranih udvarača.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Bilo je to potpuno ludo i pomalo nadrealno," priznala je Sophia kroz smijeh. "Od ozbiljnih ponuda do smiješnih uleta, moj inbox je eksplodirao. Definitivno sam se zabavila čitajući sve poruke."
| Foto: Instagram
Kirkby je dio poruka podijelila sa svojim pratiteljima, koji su naglo porasli.
| Foto: Instagram
Poruke su bile raznolike, od komplimenata poput "Sophia, ti si nevjerojatna, predivna i dražesna žena iz snova" do direktnih ponuda za izlazak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Jedna od zanimljivijih ponuda stigla je od DJ-a koji je puštao glazbu na sanjkaškoj stazi. Zamolio ju je za jedan od keramičkih pinova koje Sophia sama izrađuje i razmjenjuje s drugim sportašima, što je dugogodišnja olimpijska tradicija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- O moj Bože, DJ s našeg borilišta želi da mu dam pin! Trebam li mu ga dati? - pitala je svoje pratitelje u videu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je bila otvorena za upoznavanje, priznala je da je život u olimpijskom selu "jedinstveno okruženje" u kojem su svi podređeni strogom rasporedu treninga i natjecanja.
| Foto: Instagram
Ipak, naglasila je da, jednom kad obaveze prođu, vlada opuštena i prijateljska atmosfera, a sportaši su spremni za zabavu.
| Foto: Instagram
Unatoč zaigranom pristupu, Sophia Kirkby ima jasne kriterije.
| Foto: Instagram
Foto ROBERT MICHAEL/DPA
U jednom od promotivnih videa otkrila je da traži nekoga tko je viši od nje, drag i "dovoljno snažan da je obori s nogu".
| Foto: Steffen Proessdorf
Foto JENNIFER GAUTHIER/REUTERS
Također je navela i nekoliko "crvenih zastava" koje je odmah odbijaju: pretjerano psovanje na prvom spoju, pojavljivanje u neurednoj odjeći, nepoštovanje, spominjanje bivših partnera i nezreli komentari.
| Foto: Michael Kappeler/DPA
Foto ROBERT MICHAEL/DPA
Njezin životni stil sam po sebi predstavlja izazov za održavanje veze. Kao vrhunska sportašica, otprilike pola godine provede putujući po natjecanjima. "Teško je održavati vezu kad si stalno u pokretu," iskreno je rekla. "Potreban je netko tko to razumije i tko je neovisan, ali i spreman biti podrška."
| Foto: Instagram
Kad je kod kuće u Lake Placidu, malom gradu s ograničenim prilikama za izlaske, situacija nije puno lakša.
| Foto: Instagram