OTKRILA JE I UVJETE

FOTO Na Igrama traži ljubav: 'Navijači, slobodno se javite'

Sanjkašica Sophia Kirkby pretvorila je olimpijski nastup u Cortini u viralnu potragu za ljubavlju, spajajući sportski uspjeh s duhovitim javnim “realityjem” koji je privukao stotine udvarača
Dok je većina sportaša na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini bila laserski fokusirana isključivo na osvajanje medalja i obaranje osobnih rekorda, jedna je Amerikanka imala dvostruku misiju. | Foto: Instagram
