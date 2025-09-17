FOTO Na Kranjčevićevoj niče novi stadion! Evo kako izgleda gradilište u Ulici pjesnika

Rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj, koju izvodi Strabag, promijenila je prostor nakon rušenja starog objekta, a završetak radova očekuje se za 16 mjeseci kako bi stadion postao moderno sportsko središte Zagreba
Krajem travnja počela je rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj ulici.
Posao vrijedan gotovo 40 milijuna eura preuzela je austrijska građevinska tvrtka Strabag, poznata po velikim projektima u Hrvatskoj.
Strabag trenutačno gradi i bazenski kompleks u Španskom, a sudjelovao je i u izgradnji osječke Opus Arene.
Do kraja svibnja potpuno su srušili stari stadion, a samo četiri i pol mjeseca kasnije prostor u Kranjčevićevoj izgleda potpuno drukčije.
Graditelji planiraju završiti radove u roku od 16 mjeseci.
Lokomotiva je zbog radova privremeno preselila svoje domaće utakmice na Maksimir.
Projekt, koji financira Grad Zagreb, obuhvaća modernizaciju cijelog kompleksa kako bi stadion ispunjavao suvremene standarde i navijačima pružio kvalitetnije iskustvo.
Nova Kranjčevićeva trebala bi postati jedno od glavnih sportskih središta Zagreba.
Kada se Lokomotiva i Dinamo krajem iduće godine presele na novi stadion, Grad će moći pokrenuti rušenje i gradnju modernog stadionskog kompleksa na Maksimiru, čiji je završetak planiran do 2030. godine.
