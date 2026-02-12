FOTO Najbogatija olimpijka zarađuje triput više od Shiffrin i Vonn zajedno! Evo tko je ona

Eileen Gu, 22-godišnja skijašica, redefinira zimski sport! Njezina vrijednost prelazi 50 milijuna dolara, sponzorski ugovori pljušte, a na Igrama u Milanu i Cortini dominira
Dok će se većina sportaša na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini boriti za djelić slave i skromne novčane nagrade, jedna zvijezda stigla je s titulom koju je već obranila, onom najbogatije.
Eileen Gu, 22-godišnja američko-kineska skijašica slobodnog stila, nije samo sportska ikona, već globalni marketinški fenomen čija se vrijednost procjenjuje na više od 50 milijuna dolara.
Studentica Stanforda, manekenka za Vogue i Louis Vuitton te olimpijska pobjednica, Gu je redefinirala što znači biti zimski sportaš u 21. stoljeću, pretvorivši svoj jedinstveni identitet u zlatni rudnik.
Rođena u San Franciscu od majke Kineskinje i oca Amerikanca, Eileen je odrasla balansirajući između dva svijeta. Ljeta je provodila u Pekingu, a zime na snježnim padinama Kalifornije.
Iako je prve korake u karijeri napravila pod američkom zastavom, 2019. godine donijela je kontroverznu, ali s poslovne strane genijalnu odluku: natjecat će se za Kinu, domovinu svoje majke.
Objasnila je to željom da "inspirira milijune mladih djevojaka" i izgradi most između dviju kultura.
Ta je odluka katapultirala njezinu karijeru u stratosferu. Uoči Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine postala je najtraženije lice u Kini.
Sponzorski ugovori su se redali, a Gu se smiješila s naslovnica kineskih izdanja Voguea, Ellea i Marie Clairea. Njezina sposobnost da se autentično obraća i zapadnom i istočnom tržištu učinila ju je marketinškim snom.
Njezin dvojezični identitet, sažet u poznatoj izjavi "U Americi sam Amerikanka, a u Kini sam Kineskinja", postao je njezin najvrjedniji brend.
Iako je na snijegu apsolutno dominantna, pravo bogatstvo Eileen Gu stvara se izvan skijaških staza. U 2025. godini zaradila je procijenjena 23 milijuna dolara, što ju je svrstalo na četvrto mjesto najplaćenijih sportašica svijeta i uvjerljivo na prvo mjesto među svim zimskim sportašima.
Zanimljivo, od natjecateljskih nagrada zaradila je tek nešto više od 100.000 dolara. Ostatak, više od 99 posto njezinih prihoda, dolazi od sponzorstava.
Njezin portfolio je impresivan i raznolik. S jedne strane su luksuzni brendovi poput Tiffany & Co., Louis Vuittona i švicarskog proizvođača satova IWC, a s druge globalni divovi kao što su Red Bull, Porsche i Victoria’s Secret. Istovremeno, lice je najvećih kineskih kompanija, uključujući Bank of China, China Mobile i Anta Sports.
Ta sposobnost da spaja naizgled nespojive svjetove njezina je najveća snaga. Dok prosječni vrhunski skijaši zarađuju djelić njezina bogatstva, Gu zarađuje otprilike tri puta više od američkih skijaških legendi poput Mikaele Shiffrin i Lindsey Vonn zajedno.
Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez nevjerojatnih rezultata. Gu nije samo lijepo lice; ona je jedna od najvećih skijašica slobodnog stila svih vremena. Na Igrama u Pekingu 2022. ispisala je povijest postavši prva natjecateljica u slobodnom skijanju koja je osvojila tri medalje na jednim Igrama – dva zlata (big air, halfpipe) i jedno srebro (slopestyle).
Prva je žena koja je u natjecanju izvela iznimno zahtjevan trik "double cork 1440". Njezina dominacija nastavlja se i na Svjetskim prvenstvima, X Gamesima i u Svjetskom kupu, gdje je već upisala više od 20 pobjeda.
Na Igrama u Italiji već je dodala srebro u slopestyleu u svoju kolekciju i glavni je favorit za zlato u preostale dvije discipline. Njezina sportska izvrsnost daje kredibilitet njezinu brendu i osigurava da sponzori stoje u redu, spremni platiti milijune za dio njezine priče o uspjehu.
