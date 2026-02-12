Obavijesti

Galerija

Komentari 3
KAKVA LOVA!

FOTO Najbogatija olimpijka zarađuje triput više od Shiffrin i Vonn zajedno! Evo tko je ona

Eileen Gu, 22-godišnja skijašica, redefinira zimski sport! Njezina vrijednost prelazi 50 milijuna dolara, sponzorski ugovori pljušte, a na Igrama u Milanu i Cortini dominira
FOTO Najbogatija olimpijka zarađuje triput više od Shiffrin i Vonn zajedno! Evo tko je ona
Dok će se većina sportaša na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini boriti za djelić slave i skromne novčane nagrade, jedna zvijezda stigla je s titulom koju je već obranila, onom najbogatije. | Foto: Instagram
1/69
Dok će se većina sportaša na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini boriti za djelić slave i skromne novčane nagrade, jedna zvijezda stigla je s titulom koju je već obranila, onom najbogatije. | Foto: Instagram
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026