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SVE U KOCKICAMA!

FOTO Najbolja atmosfera i najljepše navijačice: Ovo su naj-fotke naših navijača iz 1. kruga

Počela je nokaut faza Svjetskog prvenstva! U kojoj ćemo, naravno, gledati i Hrvatsku. A kad Hrvatska na Svjetskom prvenstvu prođe skupinu, to onda, uči nas povijest, završi medaljom... Naši navijači stvarali su sjajnu atmosferu u SAD-u i Kanadi gdje smo igrali utakmice, u velikoj galeriji pogledajte najbolje fotografije...
SP 2026 Philadelphia: Atmosfera na tribinama tijekom utakmice Hrvatske i Gane
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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