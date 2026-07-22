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MIA KHALIFA

FOTO Najpoznatija 18+ glumica skakutala na tribinama u dresu Lamine Yamala. Sve se treslo...

Malo sam vještica pa mi se sviđa činjenica da neki mediji javljaju da Lamine Yamal ima 19 godina, igra 19. srpnja i nosi broj 19. Brojevi ne lažu, obrazložila je svoj odabir Mia Khalifa u finalu
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FOTO Najpoznatija 18+ glumica skakutala na tribinama u dresu Lamine Yamala. Sve se treslo...
Dok su deseci tisuća navijača na stadionu MetLife u New Jerseyju i stotine milijuna diljem svijeta s nestrpljenjem iščekivali ishod finala Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, jedna od najpoznatijih medijskih ličnosti današnjice, Mia Khalifa, imala je svog favorita. | Foto: instagram
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Dok su deseci tisuća navijača na stadionu MetLife u New Jerseyju i stotine milijuna diljem svijeta s nestrpljenjem iščekivali ishod finala Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, jedna od najpoznatijih medijskih ličnosti današnjice, Mia Khalifa, imala je svog favorita. | Foto: instagram
Komentari 1

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