FOTO Najpoznatija 18+ glumica skakutala na tribinama u dresu Lamine Yamala. Sve se treslo...

Malo sam vještica pa mi se sviđa činjenica da neki mediji javljaju da Lamine Yamal ima 19 godina, igra 19. srpnja i nosi broj 19. Brojevi ne lažu, obrazložila je svoj odabir Mia Khalifa u finalu
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Dok su deseci tisuća navijača na stadionu MetLife u New Jerseyju i stotine milijuna diljem svijeta s nestrpljenjem iščekivali ishod finala Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, jedna od najpoznatijih medijskih ličnosti današnjice, Mia Khalifa, imala je svog favorita.
| Foto: instagram
Dok su deseci tisuća navijača na stadionu MetLife u New Jerseyju i stotine milijuna diljem svijeta s nestrpljenjem iščekivali ishod finala Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, jedna od najpoznatijih medijskih ličnosti današnjice, Mia Khalifa, imala je svog favorita. |
Foto: instagram
Dok su deseci tisuća navijača na stadionu MetLife u New Jerseyju i stotine milijuna diljem svijeta s nestrpljenjem iščekivali ishod finala Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, jedna od najpoznatijih medijskih ličnosti današnjice, Mia Khalifa, imala je svog favorita.
| Foto: instagram
Njezina pojava na finalu i strastveno navijanje postali su jedna od najkomentiranijih priča izvan nogometnog terena, zasjenivši i brojne druge poznate osobe koje su pohodile spektakl u New Yorku.
| Foto: instagram
No, iza njezine podrške Španjolskoj krila se i otvorena netrpeljivost prema suparnicima, Argentincima, koju je bez ustručavanja objašnjavala "ljubavlju prema igri mržnje".
| Foto: instagram
Odjevena u dres španjolskog nogometnog čuda od djeteta, Laminea Yamala, Khalifa je plijenila pozornost na tribinama.
| Foto: instagram
Svoj boravak na stadionu detaljno je dokumentirala na društvenim mrežama, a nakon pobjede Španjolske uslijedila je objava koja je odjeknula internetom.
| Foto: instagram
Njezin odabir da nosi Yamalov dres također je bio znakovit, pokazujući podršku novoj generaciji španjolskih nogometaša koja je zemlju vratila na svjetski tron.
| Foto: instagram
Put do slavlja nije bio nimalo lak.
| Foto: instagram
Finale se pretvorilo u iscrpljujuću taktičku bitku u kojoj je Argentina, predvođena Lionelom Messijem, prvenstveno bila usredotočena na obranu naslova osvojenog četiri godine ranije u Katru.
| Foto: instagram
Španjolska je dominirala posjedom lopte i stvarala prilike, no argentinski bedem, s golmanom Emilianom Martinezom kao posljednjom preprekom, djelovao je neprobojno.
| Foto: instagram
Martinez je branio čudesno, upisavši čak jedanaest obrana i frustrirajući španjolske napadače.
| Foto: instagram
Španjolci su uputili ukupno dvadeset udaraca prema golu, od čega je dvanaest išlo u okvir, no mreža se nije tresla tijekom regularnih devedeset minuta.
| Foto: instagram
Utakmica je otišla u produžetke, gdje se činilo da umor i nervoza uzimaju danak.
| Foto: instagram
Odluka je pala u 106. minuti.
| Foto: instagram
Nakon još jedne strpljivo izgrađene akcije, lopta je došla do Ferrana Torresa, koji je u igru ušao s klupe.
| Foto: instagram
Napadač Barcelone preciznim je udarcem konačno svladao Martineza i bacio španjolske navijače u trans.
| Foto: instagram
Bio je to jedini pogodak na utakmici, dovoljan da Španjolska nakon šesnaest godina čekanja podigne svoj drugi trofej svjetskog prvaka.
| Foto: instagram
Argentina u preostalom vremenu nije uspjela pronaći odgovor, a slavlje "La Roje" moglo je započeti.
| Foto: instagram
Iako je njezina oklada bila na Španjolsku, Khalifa je tijekom turnira postala poznata jednako po svojoj podršci europskoj momčadi koliko i po otvorenom animozitetu prema Argentini.
| Foto: instagram
U jednom intervjuu uoči finala, objasnila je svoje motive na sebi svojstven, provokativan način.
| Foto: instagram
Navijam protiv Argentine isključivo iz ljubavi prema igri mržnje - izjavila je bez okolišanja.
| Foto: instagram
Svoju nesklonost prema južnoameričkoj reprezentaciji često je izražavala na društvenim mrežama, podrugljivo ih nazivajući "VARgentina", aludirajući na to da su im sudačke odluke uz pomoć video tehnologije često išle na ruku.
| Foto: instagram
Dodala je i kako, da mora birati "manje od dva kolonijalna zla", smatra Argentinu "daleko gorom".
| Foto: instagram
Njezina netrpeljivost dodatno se pojačala nakon polufinalnog poraza Engleske od Argentine.
| Foto: instagram
Tada je internetom kružila snimka na kojoj se činilo da engleska zvijezda Jude Bellingham udara argentinskog igrača Valentína Barca tijekom rukovanja nakon utakmice.
| Foto: instagram
Khalifa je stala na stranu Engleza, a incident joj je poslužio kao dodatno gorivo za navijanje protiv Argentine u finalu.
| Foto: instagram
S druge strane, njezina vjera u Španjolsku bila je gotovo mistična.
| Foto: instagram
Predvidjela je pobjedu od 3-1 uz pogodak Laminea Yamala, a svoju prognozu potkrijepila je "numerologijom".
| Foto: instagram
"Malo sam vještica pa mi se sviđa činjenica da neki mediji javljaju da Lamine Yamal ima 19 godina, igra 19. srpnja i nosi broj 19. Brojevi ne lažu!", napisala je, ponovno kombinirajući sportsku analizu sa svojim prepoznatljivim humorom.
| Foto: instagram
Iako je danas jedna od najprepoznatljivijih osoba na internetu, put Mie Khalife, rođene kao Sarah Joe Chamoun u Libanonu, bio je sve samo ne konvencionalan.
| Foto: instagram
U industriju filmova za odrasle ušla je 2014. godine, no njezina karijera trajala je iznenađujuće kratko - svega tri mjeseca.
| Foto: instagram
Ipak, i to je bilo dovoljno da postane jedna od najpretraživanijih glumica na svijetu.
| Foto: instagram
Globalnu, ali i kontroverznu slavu donijela joj je scena u kojoj je nosila hidžab, što je izazvalo žestoke kritike i prijetnje smrću.
| Foto: instagram
Sama Khalifa kasnije je izjavila da je za svoj rad u toj industriji zaradila tek oko 12.000 dolara te da se nakon odlaska suočila s velikim poteškoćama u pronalasku "normalnog" posla.
| Foto: instagram
Međutim, iskoristila je svoju prepoznatljivost kako bi izgradila potpuno novu karijeru.
| Foto: instagram
Postala je medijska ličnost s milijunima pratitelja na društvenim mrežama, gdje komentira sport, modu i pop kulturu.
| Foto: instagram
Svoju platformu koristi i za aktivizam, zalažući se za prava radnika u industriji zabave za odrasle i govoreći o eksploataciji s kojom se suočila.
| Foto: instagram
Pokrenula je i vlastitu liniju nakita, dokazavši da je njezina transformacija iz kontroverzne zvijezde u uspješnu poslovnu ženu potpuna.
| Foto: instagram
Njezino pojavljivanje i golema oklada na Svjetskom prvenstvu samo su posljednje poglavlje u priči o ženi koja je odbila biti definirana svojom prošlošću i koja danas, očito, itekako zna kako prepoznati pobjednika.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram