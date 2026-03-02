FOTO Najpoznatija Hrvatica na TikToku zaručila se za srpskog košarkaša. Pogledajte reakciju

Mirta Miler, hrvatska tiktokerica od 1,3 milijarde lajkova, zaručila se za srpskog košarkaša Nemanju Popovića u idiličnom snježnom okruženju, a vijest je postala viralna
Jedna od najuspješnijih i najpoznatijih hrvatskih influencerica, Mirta Miler (28), podijelila je s višemilijunskom publikom sretnu vijest - zaručila se za srpskog košarkaša Nemanju Popovića (24).
Prosidba, koja se odvila u idiličnom snježnom okruženju, odmah je postala viralna, a čestitke pristižu iz cijelog svijeta. Ovaj korak predstavlja krunu ljubavne priče koju su njezini najvjerniji pratitelji otkrili i prije nego što ju je par službeno potvrdio.
Mirta, koja na TikToku pod imenom @mimiermakeup okuplja gotovo 19 milijuna pratitelja, objavila je emotivan video u kojem Nemanja kleči pred njom na snijegu, okružen planinskim krajolikom. Uz snimku koja odiše filmskom atmosferom, napisala je kratko: "Ti i ja = moj najdraži preokret".
Svojim je pratiteljima otkrila i jedan simpatičan detalj koji je nasmijao mnoge, a koji svjedoči o tome koliko je prosidba bila pomno isplanirana.
"Sve što mogu reći je hvala Bogu što mi je rekao da promijenim nokte, ako ste vidjeli video, znate…", napisala je Mirta, aludirajući na to da je njezin zaručnik želio da sve, pa i njezina ruka sa zaručničkim prstenom, izgleda savršeno na fotografijama.
Reakcije njezinih obožavatelja bile su trenutačne i ispunjene oduševljenjem. "Ovo je doslovno moja prosidba iz snova", "Čestitam! Prsten je savršen i nadam se da će tvoj brak biti jednako lijep", "Sjećam se još dok si prolazila prvi prekid, kako mi je drago da si našla nekoga tko zaslužuje provesti život s tobom", samo su neki od tisuća komentara podrške.
Njezin zaručnik, Nemanja Popović, 22-godišnji je profesionalni košarkaš iz Srbije. Riječ je o talentiranom krilnom centru visokom 205 centimetara koji je svoju karijeru gradio u nekim od poznatih regionalnih klubova.
Košarkaške korake započeo je u Mladenovcu, a njegov talent prepoznala je i beogradska Crvena zvezda s kojom je 2017. godine potpisao trogodišnji ugovor. Igrao je i za FMP, OKK Beograd te Vršac, gdje je briljirao i zaslužio titulu najkorisnijeg igrača (MVP) Košarkaške lige Srbije, bilježeći u prosjeku 18,1 poen i 7,4 skoka po utakmici.
Zbog njegove karijere par se nedavno preselio u Poljsku, gdje Popović trenutačno igra za prvoligaški klub King Szczecin. Upravo je ta selidba potvrdila ozbiljnost njihove veze, s obzirom na to da je Mirta svoju američku karijeru privremeno stavila na čekanje zbog ljubavi.
Iako je Mirta dugo skrivala identitet svog partnera, najavljujući da će ga javnosti predstaviti tek "kada se bude udavala", njezini pratitelji pokazali su se kao vješti detektivi. Povezujući detalje poput tetovaža i visine muškarca koji se povremeno pojavljivao u njezinim videima, ali skrivenog lica, otkrili su da je riječ upravo o Nemanji Popoviću. Njihova teorija na kraju se pokazala točnom, a sada je i službeno potvrđena zarukama.
Mirtin put do statusa jedne od najutjecajnijih beauty influencerica u svijetu bio je strelovit. Ova Zagrepčanka, koja je nedavno magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dala je otkaz u banci kako bi se u potpunosti posvetila stvaranju sadržaja za društvene mreže. Njezine kreativne i često iznimno zahtjevne make-up transformacije, na koje je znala trošiti i do 18 sati dnevno, donijele su joj globalnu popularnost.
Iako je njezina karijera uglavnom obilježena uspjesima i suradnjama s velikim svjetskim brendovima, suočila se i s nekoliko kontroverzi. Njezin podcast "Memecast" izazvao je burne reakcije zbog stavova o muško-ženskim odnosima, a kritike je izazvala i sponzorirana objava za film "The Color Purple", nakon koje se javno ispričala zbog, kako je priznala, nedovoljnog istraživanja osjetljive tematike filma.
Unatoč izazovima, njezina baza obožavatelja ostala je vjerna, a zaruke s Nemanjom Popovićem otvaraju novo, sretno poglavlje u životu ove internetske zvijezde.
