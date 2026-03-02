FOTO Najpoznatija Hrvatica na TikToku zaručila se za srpskog košarkaša. Pogledajte reakciju

Iako je Mirta dugo skrivala identitet svog partnera, najavljujući da će ga javnosti predstaviti tek "kada se bude udavala", njezini pratitelji pokazali su se kao vješti detektivi. Povezujući detalje poput tetovaža i visine muškarca koji se povremeno pojavljivao u njezinim videima, ali skrivenog lica, otkrili su da je riječ upravo o Nemanji Popoviću. Njihova teorija na kraju se pokazala točnom, a sada je i službeno potvrđena zarukama. | Foto: Instagram