CLAUDIA ŽIVI LJETO

FOTO Najseksi sutkinja svijeta uživa u tangicama na plaži. Što bi rekla o suđenju u derbiju?

"Kolarić je pokrao Dinamo", "Najveća greška je što je poništio gol Šegi, spasio ga je VAR", "Ovo je bilo loše suđenje", "Stvarno za derbije treba angažirati strane suce", "Po meni je dobro sudio..." raspravljaju u nedjelju dinamovci, hajdukovci, svi one koje zanima HNL nakon derbija koji je završio 1-1... A za to vrijeme najseksi svjetska sutkinja, Talijanka Claudia Romani, uživa u minijaturnom kupaćem na plažama Miamija... Možda na nju misle ovi koji bi htjeli strane suce?
Claudia Romani shows off her bikini body in Miami
Talijansko-američka manekenka Claudia Romani svjetsku je slavu stekla ne samo naslovnicama prestižnih časopisa, već i neočekivanim izletom u svijet nogometa. Iako više ne sudi, titula "najseksi sutkinje na svijetu" prati je i danas, a ona nastavlja plijeniti pozornost milijuna pratitelja na društvenim mrežama... | Foto: RAPO
