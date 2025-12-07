CLAUDIA ŽIVI LJETO FOTO Najseksi sutkinja svijeta uživa u tangicama na plaži. Što bi rekla o suđenju u derbiju?

"Kolarić je pokrao Dinamo", "Najveća greška je što je poništio gol Šegi, spasio ga je VAR", "Ovo je bilo loše suđenje", "Stvarno za derbije treba angažirati strane suce", "Po meni je dobro sudio..." raspravljaju u nedjelju dinamovci, hajdukovci, svi one koje zanima HNL nakon derbija koji je završio 1-1... A za to vrijeme najseksi svjetska sutkinja, Talijanka Claudia Romani, uživa u minijaturnom kupaćem na plažama Miamija... Možda na nju misle ovi koji bi htjeli strane suce?