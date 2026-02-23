FOTO Najtužnija priča s Igara: Olimpijsko srebro posvetio je tragično preminuloj djevojci...

Olimpijski heroj Federico Tomasoni posvetio je srebrnu medalju tragično preminuloj djevojci Matildi Lorenzi. U dramatičnom foto-finišu skijaš je osigurao dvostruko talijansko slavlje. Kroz suze je priznao da je medalja ispunjenje njihovog zajedničkog sna i vječni spomenik njihovoj ljubavi
Trijumf na Olimpijskim igrama trenutak je neopisive sreće za svakog sportaša, vrhunac karijere i ispunjenje dječačkih snova. No, kada je talijanski skijaš Federico Tomasoni (28) prošao kroz cilj u finalu ski krosa u Livignu, njegov izraz lica pričao je puno kompleksniju priču.
U tom jednom pogledu prema nebu stala je sva bol, ljubav i ponos. Srebrna medalja na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. godine nije bila samo njegova, već posveta onoj koja više nije mogla biti uz njega.
Finale muškog ski krosa, održano prošle nedjelje, donijelo je pravu sportsku dramu i veliko slavlje za domaću publiku. U napetoj utrci slavio je Simone Deromedis, donijevši Italiji zlato, no borba za srebro bila je još neizvjesnija.
Federico Tomasoni i Švicarac Alex Fiva vodili su bitku do posljednjeg centimetra staze.
Odluka je pala u foto-finišu, a na kraju je Tomasoni bio brži za samo dva centimetra, osiguravši dvostruki talijanski trijumf na postolju.
Dok su tribine u Livignu slavile uspjeh svojih reprezentativaca, Tomasonijeve misli bile su negdje drugdje. Odmah nakon prolaska kroz cilj, dok su ga preplavljivale emocije, podigao je ruke i pogled prema nebu.
Istu je gestu ponovio i na postolju, s medaljom oko vrata.
To srebro imalo je posebnu posvetu - bilo je za Matildu Lorenzi, njegovu djevojku i veliku ljubav, čiji je život tragično prekinut nešto više od godinu dana ranije.
Matilde Lorenzi bila je talentirana i perspektivna talijanska alpska skijašica.
Njezin i Federicov san bio je zajednički nastup na Igrama u Milanu i Cortini.
No, taj san je brutalno prekinut 28. listopada 2024. godine.
Tijekom treninga veleslaloma na stazi Grawand G1 na ledenjaku Val Senales u Južnom Tirolu, devetnaestogodišnja Matilde doživjela je težak pad.
Skije su joj se razdvojile, izgubila je kontakt s podlogom i pri velikoj brzini udarila licem o zaleđenu stazu.
Zadobila je fatalne ozljede glave, a unatoč brzoj reakciji i prijevozu u bolnicu u Bolzanu, preminula je dan kasnije, samo tjedan dana prije svog dvadesetog rođendana.
Svijet talijanskog skijanja ostao je u šoku, a za Tomasonija je počeo najteži period života.
Nakon osvajanja medalje, jedva je suzdržavao suze dok je objašnjavao što mu ovaj uspjeh znači.
"Bajke postoje," izgovorio je novinarima, a zatim dodao...
"Ona je bila moj vjetar u leđa."
Tomasoni je priznao da su mu prvi mjeseci nakon njezine smrti bili nezamislivo teški.
Sanjao ju je svaku noć.
Medalja je za njega, kako je rekao, "zatvaranje kruga" i ispunjenje njihovog zajedničkog sna
