FOTO Najtužnija priča s Igara: Olimpijsko srebro posvetio je tragično preminuloj djevojci...

Olimpijski heroj Federico Tomasoni posvetio je srebrnu medalju tragično preminuloj djevojci Matildi Lorenzi. U dramatičnom foto-finišu skijaš je osigurao dvostruko talijansko slavlje. Kroz suze je priznao da je medalja ispunjenje njihovog zajedničkog sna i vječni spomenik njihovoj ljubavi
Trijumf na Olimpijskim igrama trenutak je neopisive sreće za svakog sportaša, vrhunac karijere i ispunjenje dječačkih snova. No, kada je talijanski skijaš Federico Tomasoni (28) prošao kroz cilj u finalu ski krosa u Livignu, njegov izraz lica pričao je puno kompleksniju priču. | Foto: Instagram/REUTERS/Hannah Mckay
