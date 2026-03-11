Obavijesti

DUEL GOSPOĐA

FOTO Najveći aduti Ronalda i Messija. Koja vam je ljepša?

Usporedba Georgine i Antonele najbolje oslikava razliku između javnog eksponiranja i privatne elegancije. Ronaldova žena dominira modnim pistama i naslovnicama, a Antonella svoj utjecaj gradi na imidžu "djevojke iz susjedstva" koja je ostala vjerna svojim korijenima
Za razliku od Antonele, put Georgine Rodríguez (31) bio je strelovit i dramatičan. Rođena u Buenos Airesu, ali odrasla u španjolskom gradu Jaca, Georgina je prije slave radila kao konobarica i prodavačica. | Foto: Instagram
