FOTO Najveći aduti Ronalda i Messija. Koja vam je ljepša?

Usporedba Georgine i Antonele najbolje oslikava razliku između javnog eksponiranja i privatne elegancije. Ronaldova žena dominira modnim pistama i naslovnicama, a Antonella svoj utjecaj gradi na imidžu "djevojke iz susjedstva" koja je ostala vjerna svojim korijenima
Za razliku od Antonele, put Georgine Rodríguez (31) bio je strelovit i dramatičan. Rođena u Buenos Airesu, ali odrasla u španjolskom gradu Jaca, Georgina je prije slave radila kao konobarica i prodavačica.
Za razliku od Antonele, put Georgine Rodríguez (31) bio je strelovit i dramatičan. Rođena u Buenos Airesu, ali odrasla u španjolskom gradu Jaca, Georgina je prije slave radila kao konobarica i prodavačica.
Antonela Roccuzzo (37) supruga je Lionela Messija i žena čija je ljubavna priča postala moderni mit. Rođena u argentinskom Rosariju, u obitelji poduzetnika, Antonela je Messija upoznala dok su oboje bili djeca.
Ključni trenutak u njezinu životu dogodio se 2016. godine kada je u madridskoj trgovini brenda Gucci, gdje je radila kao asistentica prodaje, upoznala Cristiana Ronalda. Taj je susret bio početak transformacije iz anonimne djevojke u jednu od najpraćenijih žena na svijetu.
Ona je sestrična njegovog najboljeg prijatelja, Lucasa Scaglie, i njihovo je prijateljstvo raslo daleko od očiju javnosti. Iako ih je život razdvojio kada je Messi kao dječak otišao u Barcelonu, sudbina ih je ponovno spojila 2007. godine, kada se nogometaš vratio u rodni grad kako bi joj pružio podršku nakon tragične smrti njezine prijateljice.
Njezina je priča dobila globalnu pozornost kroz Netflixov dokumentarni serijal "I Am Georgina", koji prati njezin luksuzni život ispunjen modom, putovanjima i obiteljskim trenucima. Georgina, koja s Ronaldom odgaja petero djece, postala je uspješna poslovna žena s vlastitom linijom odjeće i golemim utjecajem na društvenim mrežama, gdje je prati više od 70 milijuna ljudi.
Javnosti su vezu potvrdili dvije godine kasnije, a vjenčali su se 2017. u Rosariju na ceremoniji koju su mediji prozvali "vjenčanjem stoljeća". Antonela, koja je studirala stomatologiju i socijalne komunikacije, danas je majka trojice sinova: Thiaga, Matea i Cire.
