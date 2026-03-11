FOTO Najveći aduti Ronalda i Messija. Koja vam je ljepša?

Ona je sestrična njegovog najboljeg prijatelja, Lucasa Scaglie, i njihovo je prijateljstvo raslo daleko od očiju javnosti. Iako ih je život razdvojio kada je Messi kao dječak otišao u Barcelonu, sudbina ih je ponovno spojila 2007. godine, kada se nogometaš vratio u rodni grad kako bi joj pružio podršku nakon tragične smrti njezine prijateljice. | Foto: Instagram