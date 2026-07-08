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FOTO Našminkala se i spremila za izlazak. Djevojka engleske zvijezde zatim je pala u očaj

Lucia Loi, dugogodišnja djevojka Marcusa Rashforda, emotivno je otkrila tešku borbu s endometriozom, objavom iz kreveta nakon što joj je bolest srušila planove za izlazak. Njezina ispovijest digla je prašinu i pokrenula lavinu podrške
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FOTO Našminkala se i spremila za izlazak. Djevojka engleske zvijezde zatim je pala u očaj
Lucia Loi (28), dugogodišnja partnerica engleskog nogometnog reprezentativca i zvijezde Barcelone Marcusa Rashforda (28), u emotivnoj je objavi na društvenim mrežama otkrila svoju dugu i tešku borbu s endometriozom, kroničnom bolešću koja pogađa milijune žena diljem svijeta. | Foto: instagram
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Lucia Loi (28), dugogodišnja partnerica engleskog nogometnog reprezentativca i zvijezde Barcelone Marcusa Rashforda (28), u emotivnoj je objavi na društvenim mrežama otkrila svoju dugu i tešku borbu s endometriozom, kroničnom bolešću koja pogađa milijune žena diljem svijeta. | Foto: instagram
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