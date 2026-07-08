FOTO Našminkala se i spremila za izlazak. Djevojka engleske zvijezde zatim je pala u očaj

"Marcus zna da su se neki od najboljih trenutaka u njegovoj karijeri dogodili kada je Lucia bila uz njega. Poznaje ju od malih nogu i ona je jedna od rijetkih osoba na svijetu za koju zna da mu želi samo najbolje. Pomaže mu da ostane s obje noge na zemlji," rekao je izvor za The Sun. | Foto: Danny Lawson/PRESS ASSOCIATION