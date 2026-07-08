FOTO Našminkala se i spremila za izlazak. Djevojka engleske zvijezde zatim je pala u očaj

Lucia Loi, dugogodišnja djevojka Marcusa Rashforda, emotivno je otkrila tešku borbu s endometriozom, objavom iz kreveta nakon što joj je bolest srušila planove za izlazak. Njezina ispovijest digla je prašinu i pokrenula lavinu podrške
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Lucia Loi (28), dugogodišnja partnerica engleskog nogometnog reprezentativca i zvijezde Barcelone Marcusa Rashforda (28), u emotivnoj je objavi na društvenim mrežama otkrila svoju dugu i tešku borbu s endometriozom, kroničnom bolešću koja pogađa milijune žena diljem svijeta.
| Foto: instagram
Lucia Loi (28), dugogodišnja partnerica engleskog nogometnog reprezentativca i zvijezde Barcelone Marcusa Rashforda (28), u emotivnoj je objavi na društvenim mrežama otkrila svoju dugu i tešku borbu s endometriozom, kroničnom bolešću koja pogađa milijune žena diljem svijeta. |
Foto: instagram
Lucia Loi (28), dugogodišnja partnerica engleskog nogometnog reprezentativca i zvijezde Barcelone Marcusa Rashforda (28), u emotivnoj je objavi na društvenim mrežama otkrila svoju dugu i tešku borbu s endometriozom, kroničnom bolešću koja pogađa milijune žena diljem svijeta.
| Foto: instagram
Loi, 28-godišnja PR stručnjakinja, podijelila je fotografiju na kojoj leži u krevetu, slomljena od boli, samo nekoliko trenutaka nakon što je bila potpuno spremna za izlazak, te tako na najsnažniji mogući način dočarala nepredvidivu i okrutnu prirodu svoje dijagnoze.
| Foto: instagram
Foto CYRIL MOREAU / BESTIMAGE
Sve je bilo spremno za proslavu rođendana bliske prijateljice. Lucia Loi odabrala je odjeću, našminkala se i obula cipele s visokom petom, no njezino tijelo imalo je drugačiji plan.
| Foto: instagram
Umjesto na zabavi, večer je završila u krevetu, u suzama i bolovima.
| Foto: instagram
Priznala je kako je dugo skupljala hrabrost da javno progovori o svom stanju, no osjećaj nemoći i bijesa te večeri bio je kap koja je prelila čašu.
| Foto: instagram
"Toliko dugo namjeravam pisati o ovome, ali nikad nisam pronašla hrabrost. Sinoć sam, međutim, osjetila toliko bijesa zbog činjenice da toliko žena prolazi kroz ovo, dok postoji tako malo učinkovitih opcija liječenja, a stanje ostaje nedovoljno istraženo."
| Foto: instagram
Endometrioza je, prema definiciji zdravstvenih stručnjaka, kronično stanje u kojem tkivo slično sluznici maternice raste izvan nje, najčešće na jajnicima, jajovodima i drugim organima u zdjelici.
| Foto: instagram
To uzrokuje jake bolove, osobito tijekom menstruacije, kronični umor, tjeskobu, a može dovesti i do problema s plodnošću.
| Foto: instagram
Lucijina objava potaknula je brojne žene da podijele vlastita iskustva, a poruke podrške stizale su sa svih strana. "Nadam se da si dobro. Svaka čast što si progovorila, sigurna sam da ćeš pomoći mnogim ženama", samo je jedan od komentara koji svjedoči o važnosti njezina istupa.
| Foto: instagram
Veza Lucije Loi i Marcusa Rashforda jedna je od onih koje prkose stereotipima o nogometašima i njihovim partnericama.
| Foto: instagram
Njihova ljubavna priča započela je daleko od bljeskova fotoaparata, u školskim klupama Ashton on Mersey School u Manchesteru, kada su oboje imali samo 15 godina.
| Foto: instagram
Lucia je bila uz Marcusa na samim počecima njegove karijere, dok se probijao kroz omladinsku akademiju Manchester Uniteda, a bila je na tribinama i kada je u veljači 2016. godine debitirao za prvu momčad i s dva gola najavio veliku karijeru.
| Foto: instagram
Ipak, njihov put nije bio bez prepreka. Nakon osam godina veze, par je prvi put prekinuo u svibnju 2021., a kao razlog navodio se pritisak uzrokovan pandemijom i lockdownom. No, ljubav je bila jača te su se pomirili početkom sljedeće godine.
| Foto: instagram
U svibnju 2022. Rashford je organizirao spektakularne zaruke u Los Angelesu. Nakon romantične večere u poznatom restoranu Catch LA, zaprosio je Luciju prstenom čija se vrijednost procjenjuje na više od 250.000 eura, a sretnu vijest podijelili su fotografijom poljupca ispred golemog srca od bijelih ruža.
| Foto: instagram
Činilo se da je sretan kraj neizbježan, no u lipnju 2023. stigao je novi šok - par je raskinuo zaruke. Iako nikad nisu javno govorili o razlozima, prekid se dogodio nakon što je Rashford viđen u Miamiju s drugom djevojkom.
| Foto: Dan Charity/NEWS SYNDICATION
Unatoč svemu, njihova povezanost ostala je neraskidiva. Kada je Rashford u ljeto 2025. napustio Manchester United i otišao na posudbu u Barcelonu, Lucia je bila uz njega. Preselila se u Španjolsku kako bi mu pomogla da se prilagodi novom životu.
| Foto: Eamon and James Clarke
Izvori bliski paru otkrili su medijima da je upravo ona njegov najveći oslonac i "smirujući utjecaj".
| Foto: Danny Lawson/PRESS ASSOCIATION
"Marcus zna da su se neki od najboljih trenutaka u njegovoj karijeri dogodili kada je Lucia bila uz njega. Poznaje ju od malih nogu i ona je jedna od rijetkih osoba na svijetu za koju zna da mu želi samo najbolje. Pomaže mu da ostane s obje noge na zemlji," rekao je izvor za The Sun.
| Foto: Danny Lawson/PRESS ASSOCIATION
Iako je javnosti najpoznatija kao partnerica slavnog nogometaša, Lucia Loi je i sama izgradila impresivnu karijeru.
| Foto: Eamon and James Clarke
Diplomirala je s najvišim ocjenama oglašavanje i upravljanje brendovima na Sveučilištu Manchester Metropolitan. Svoje znanje iskoristila je radeći kao PR stručnjakinja i voditeljica klijenata za nekoliko mančesterskih tvrtki.
| Foto: Eamon and James Clarke
Foto CYRIL MOREAU / BESTIMAGE
Foto CYRIL MOREAU / BESTIMAGE
Foto CYRIL MOREAU / BESTIMAGE
Foto CYRIL MOREAU / BESTIMAGE
Foto CYRIL MOREAU / BESTIMAGE
Foto Eamon and James Clarke
Foto Eamon and James Clarke
Karijera Marcusa Rashforda bila je jednako turbulentna kao i njegov ljubavni život.
| Foto: Hannah McKay
Proizvod slavne akademije Manchester Uniteda, eksplodirao je na sceni kao tinejdžer, no tijekom godina njegova je forma često oscilirala.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Mnogi navijači su pad u njegovoj igri povezivali upravo s prekidima s Luciom, nazivajući je njegovom "amajlijom za sreću".
| Foto: Hannah McKay
Sezona nakon raskida zaruka bila mu je jedna od najlošijih u karijeri, što je kulminiralo odlaskom iz voljenog kluba.
| Foto: MARIA LYSAKER
Nakon što je tadašnji menadžer Ruben Amorim jasno dao do znanja da na njega ne računa, Rashford je proveo drugi dio sezone na posudbi u Aston Villi, prije nego što je konačno osigurao transfer u Barcelonu.
| Foto: DAVID BUTLER II
U katalonskom velikanu je, uz Lucijinu podršku, ponovno pronašao staru formu.
| Foto: Peter Cziborra
Zadužio je legendarni dres s brojem 14, koji su prije njega nosili velikani poput Johana Cruyffa i Thierryja Henryja, te postao jedan od ključnih igrača momčadi.
| Foto: Dylan Martinez
Njegov povratak u vrhunski nogomet bio je vidljiv i u dresu reprezentacije.
| Foto: NATHAN RAY SEEBECK
Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine bio je dio engleske momčadi, a svoj trag ostavio je i u utakmici protiv Hrvatske u grupnoj fazi.
| Foto: CAEAN COUTO
U pobjedi Engleske 4-2, Rashford je ušao u igru kao zamjena te je u 85. minuti postavio konačni rezultat, potvrdivši svoj povratak na veliku scenu. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: CAEAN COUTO