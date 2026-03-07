POGLEDAJTE GALERIJU FOTO Navijači prvi put biraju Dinamov dres! Ovo su 32 dizajna, koji vam je najljepši?

Dinamo je na službenoj stranici kluba objavio 32 dizajna dresa koje su napravili navijači. 'Modri' su zaprimili 858 ideja za četvrti dres koji će nositi iduće sezone. Stručni žiri u kojem su bili predstavnici kluba i dizajnerski stručnjaci odabrao je 32 najbolja dizajna. Svaki član u 2026. ima pravo glasati za njemu najdraži izgled dresa na službenoj stranici kluba