FOTO Navijači prvi put biraju Dinamov dres! Tri dizajna su ušla u finale, koji će pobijediti?

Na početku je stručni žiri odabrao 32 dresa, a sada su ostala tri!. Svaki član u 2026. ima pravo glasati za njemu najdraži izgled dresa na službenoj stranici kluba. Ovo su tri dresa koja su ušla u finale
Nakon dugotrajnog promišljanja predstavnici kluba i dizajnerski stručnjaci odredili su 32 najbolja dizajna od 858 prijavljenih za službeni četvrti dres 'modrih'. U nastavku galerije možete vidjeti svaki dizajn dresa i njegov naziv, odnosno kratki opis i priču iza ideje. Nakon dva kruga glasanja, u finalu su ostala tri dresa!
STRAŽAR S KAPTOLA je prvi finalist. Priča ovog dresa započinje u rano jutro, kada prve zrake sunca obasjaju tornjeve Zagrebačke katedrale i daju im prepoznatljiv zlatno-bež sjaj starog kamena koji je kroz stoljeća odolio potresima, vjetrovima i vremenu. Upravo ta nijansa kamena odabrana je kao osnovna boja dresa, simbolizirajući čvrstoću, trajnost i kontinuitet.
POVIJEST je drugi finalist. Dizajn ovog dresa predstavlja spoj kulture Zagreba i identiteta Dinama kroz prepoznatljive klupske boje i simboliku grada. Središnji motiv čini stilizirani prikaz legendarnog grafita Kralja Tomislava, koji se nalazi pored Zapadne tribine stadiona Maksimira i godinama je dio vizualnog identiteta navijačke kulture.
PLAVA BAŠTINA 1923 je treći finalist. Ovaj dres suvremena je posveta povijesnom dresu Građanskog iz 1923. godine – godine prvog naslova prvaka. Inspiriran je prepoznatljivim svijetloplavom bojom koja simbolizira tradiciju, kontinuitet i zagrebački identitet koji se kroz desetljeća prenio do današnjeg Dinama. Povijesni elementi reinterpretirani su kroz moderan nogometni dizajn: bijeli polo ovratnik s gumbima i bijeli završeci rukava referiraju na estetiku dresova Građanskog, dok tradicionalno slovo ‘d’ služi kao središnji retro simbol koji naglašava povezanost Građanskog i današnjeg kluba.
1. SJEVER ISTOK ZAPAD JUG - ostali dresovi (od ovog nadalje) nisu ušli u finale, ali njihov dizajn je jako zanimljiv.
2. ČUVARI MAKSIMIRA
3. ZLATNO ZELENI
4. MAKSIMIR ZELENI
5. ZAGREB STONE
6. PLAVI GRAD
7. PLAVI GRAD (2)
8. DARK AURA
9. JEDAN OD NAS
10. UŽARENI SJEVER
11. GRAĐANSKI JE DINAMO
12. TRAMVAJEM NA TEKMU
14. MISTER BIJELI ŠAL
15. PLAVO SRCE LAVLJE DUŠE
16. NASLIJEĐE
17. ...I OPET ĆE NAŠE PJESME PJEVATI...
18. MAKSIMIRSKI VAL
19. MOJ DRES
20. MOJ DINAMO
22. TRIBINA
23. DINAMO POVIJEST
24. 4DRES
25. KORIJENI PURGERA
26. 115 GODINA PO UZORU NA GRAĐANSKI
27. MAKSIMIR U LEĐIMA
29. SILAN I NESLOMLJIV
30. MOJ DIZAJN DRESA
31. IME JE LJUBAV. LJUBAV JE DINAMO
32. PLAVI POTPIS
