FOTO Navijači Rijeke odali su počast preminuloj legendi kluba

RIJEKA - OSIJEK 4-2: Rijeka uvjerljiva u derbiju protiv Osijeka! Fruk, Čop i Devetak zablistali, dok je Hasić dobio crveni karton. Navijači odali počast Deanu Šćulcu
U derbiju 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Osijek sa 4-2, a navijači Rijeke odali su počast Deanu Šćulcu, koji je godinama bio dopredsjednik kluba i desna ruka Damira Miškovića.
Inače, bio je to zanimljiv i sadržajan derbi na Rujevici.
Osijek je poveo već u 2. minuti golom Šimuna Mikolčića, no Rijeka je odgovorila sa četiri gola u nizu, a strijelci su bili Toni Fruk (9), Duje Čop (38, 47) i Mladen Devetak (55).
Niko Farkaš je u 75. minuti smanjio na 2-4, a samo minutu kasnije Emin Hasić je zaradio isključenje, pa su gosti završili utakmicu s igračem manje.
Utakmica se prvotno trebala igrati u nedjelju s početkom u 16 sati.
Međutim, nakon što je Rijeka svoju europsku utakmicu protiv Sparte završila tek u petak, susret je morao biti pomaknut.
Naime, od utakmice do utakmice prema pravilniku mora proteći minimalno 48 sati, odnosno dva puna dana.
Odluka je u dogovoru oba kluba i televizijske produkcije bila takva da se dvoboj odigra u ponedjeljak u 16.30 sati.
Počelo je sjajno za goste. Osijek je poveo već nakon 100 sekundi.
Mikolčić je kratko izveo korner do Jurišića koji mu je vratio loptu, nakon čega je Mikolčić pucao sa 20-tak metara i pogodio.
Samo sedam minuta hrvatski prvak je izjednačio preko svog najboljeg igrača Fruka.
Dobio je loptu na desnom krilu, ušao s njom u šesnaesterac i onda lijevom nogom fantastično naciljao suprotne rašlje.
Domaćin je okrenuo rezultat u 38. minuti jednako lijepim golom Duje Čopa.
Vignato je ubacio iz kornera, Devetak spustio loptu glavom za Čopa koji je s pet metara, okrenut leđima, primio loptu na prsa, a onda majstorski "škaricama" matirao Malenicu.
Čop se među strijelce po drugi put upisao u 47. minuti. Bila je to sjajna akcija domaćina. Majstorović je uposlio Vignata koji je sjajno produžio do Oreča koji projurio po desnom krilu i asistirao do Čopu u sredini, a ovaj iz blizine zabio za 3-1.
Nije dugo trebalo čekati na novi pogodak domaćina. Husić je u 55. minuti centrirao s lijevog krila, do Devetka koji je sa 8-9 metara lijevom nogom pogodio u suprotni kut.
Osijek je u 74. minuti uspio smanjiti. Bukvić je ubacio s lijeve strane, a Farkaš u gužvi, s pet metara, zakucao loptu pod gredu. No, samo minutu kasnije gosti su ostali s igračem manje.
Rijeka je tijekom susreta imala još nekoliko prilika, golove su mogli zabiti i Gojak, Ndockyt i Adu-Adjei. Domaćin je uputio čak 20 udaraca prema suparničkim vratima pri čemu je deset išlo u okvir gola.
