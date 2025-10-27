Obavijesti

KADROVI S DERBIJA

FOTO Navijači Rijeke odali su počast preminuloj legendi kluba

RIJEKA - OSIJEK 4-2: Rijeka uvjerljiva u derbiju protiv Osijeka! Fruk, Čop i Devetak zablistali, dok je Hasić dobio crveni karton. Navijači odali počast Deanu Šćulcu
Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
U derbiju 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Osijek sa 4-2, a navijači Rijeke odali su počast Deanu Šćulcu, koji je godinama bio dopredsjednik kluba i desna ruka Damira Miškovića. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
