FOTO Ne zna gdje je Bosna i ponosi se Amerikom. Pogodite odakle je: Probila sam se sama

Abigail Velez (25) šokirala je mnoge Europljane izjavom da ne zna ništa o Bosni i ne želi znati, a sada je zbog tog gafа pod žestokim udarom kritika. Naknadno se ispričala susjedima
Američka televizijska novinarka Abigail Velez postala je viralna senzacija iz potpuno krivih razloga nakon što je u eteru, uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva, ponosno priznala da ne zna gdje je Bosna i Hercegovina i da je to nimalo ne zanima. Njezin ispad, koji je uslijedio netom nakon što je reprezentacija SAD-a saznala ime svog idućeg protivnika, izazvao je lavinu kritika i pokrenuo raspravu.
| Foto: Instagram
Američka televizijska novinarka Abigail Velez postala je viralna senzacija iz potpuno krivih razloga nakon što je u eteru, uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva, ponosno priznala da ne zna gdje je Bosna i Hercegovina i da je to nimalo ne zanima. Njezin ispad, koji je uslijedio netom nakon što je reprezentacija SAD-a saznala ime svog idućeg protivnika, izazvao je lavinu kritika i pokrenuo raspravu. |
Foto: Instagram
Američka televizijska novinarka Abigail Velez postala je viralna senzacija iz potpuno krivih razloga nakon što je u eteru, uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva, ponosno priznala da ne zna gdje je Bosna i Hercegovina i da je to nimalo ne zanima. Njezin ispad, koji je uslijedio netom nakon što je reprezentacija SAD-a saznala ime svog idućeg protivnika, izazvao je lavinu kritika i pokrenuo raspravu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kontroverza se dogodila tijekom javljanja uživo za televiziju ABC7 u Los Angelesu. Velez je, najavljujući povijesni dvoboj za bosanskohercegovački nogomet, koji je po prvi put osigurao plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, izrekla rečenice koje su šokirale javnost, osobito onu u BiH i regiji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- U idućem krugu, tim SAD-a igrat će protiv Bosne iduće srijede (u noći na četvrtak po hrvatskom vremenu, op.a.). I jedna stvar o Bosni je ta da ne bih znala pokazati gdje se nalazi na karti - započela je, a zatim nastavila još samouvjerenijim tonom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Ne znam prvu stvar o Bosni, i ne želim znati. To je zato što smo se mi, tim SAD-a, vratili i bolji smo nego ikad. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite. Ne želite to na takav način, ali dobit ćete ga.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Snimka se munjevito proširila društvenim mrežama, a mediji u Bosni i Hercegovini njezin su istup ocijenili kao "ponižavajući" i kao dokaz "elementarnog neznanja". Brojni korisnici izrazili su nevjericu da sportska novinarka koja izvještava s tako velikog natjecanja ne samo da ne posjeduje osnovne informacije o zemlji sudionici, već se i ponosi neznanjem. "Zamisli da si novinar i da tako govoriš. Praktički nula profesionalizma", "Jadno i uvredljivo za bosansku zajednicu", samo su neki od komentara koji su preplavili internet, a mnogi su istaknuli da ovakav nastup baca loše svjetlo na cijelu profesiju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Paradoksalno, biografija Abigail Velez otkriva osobu koja je karijeru gradila na temeljima angažmana, obrazovanja i borbe za informiranost. Prije nego što je postala poznata po sportskom gafu, Velez je bila prepoznata po drugačijim postignućima. Godine 2022. ponijela je titulu Miss San Antonija, a tu je platformu iskoristila za promicanje građanske svijesti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osnovala je vlastitu društvenu inicijativu #ValueYourVote, s ciljem poticanja građanskog angažmana i informiranog glasanja. Kao registratorica birača u okrugu Bexar, osobno je registrirala više od 200 ljudi, a grad San Antonio proglasio je 19. rujna službenim Danom registracije birača upravo zahvaljujući njezinoj inicijativi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin profesionalni put također je obilježen brzim usponom. Rođena u El Pasu u Teksasu, s počastima je diplomirala multimedijsko novinarstvo na Sveučilištu Incarnate Word (UIW) u prosincu 2022. godine. Karijeru je započela u siječnju 2023. u Sjevernoj Karolini, da bi se već u kolovozu iste godine pridružila postaji CBS Austin. U listopadu 2025. napravila je ključni korak u karijeri, prešavši na ABC7 u Los Angelesu, drugo po veličini medijsko tržište u Sjedinjenim Američkim Državama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Velez često ističe podrijetlo i put koji je prošla. U objavama na društvenim mrežama i intervjuima sebe opisuje kao "prvu generaciju Latine u novinarstvu" koja je morala sama krčiti put, a čije je putovanje "pokretano svrhom, a ne privilegijom".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Dolazim iz podzastupljene zajednice s malo resursa i htjela sam se probiti u ovu industriju sama. Dvije stvari su mi to omogućile. Prvo, primijenila sam se. Preuzela sam na sebe da sve naučim. Bila sam željna učenja. Druga stvar, iskreno, nikad nisam odustala - izjavila je u jednom intervjuu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U razgovoru za MySA nakon prelaska u Los Angeles, posao je nazvala "ostvarenjem sna" i prilikom koja joj je "promijenila život".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Osjećam da sam često morala raditi dva, možda i tri puta više od svih oko mene jer sam bila prva generacija koja je potekla iz obitelji s malo resursa, gdje nije bilo normalno sanjati tako velike snove kao što sam ja sanjala kao dijete.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kasnije je objavila: "U lošem pokušaju da se malo zabavim sa svjetskim prvenstvom, otišla sam predaleko i u eteru izrekla nepromišljen, neosjetljiv i neprimjeren komentar. Ispričavam se narodu Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovačkoj nogometnoj reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo bi trebalo ujedinjavati zajednice diljem svijeta, a moj komentar nije odražavao taj duh".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Naglasila je i predanost novinarskim načelima: "držati ljude sigurnima, informiranima i pozivati dužnosnike na odgovornost", ističući kako su "pravi novinari koji traže istinu i odgovornost" danas potrebniji nego ikad zbog porasta dezinformacija. Ironično, upravo ju je manjak informiranosti i omalovažavajući stav prema protivniku lansirao u središte globalne pozornosti. Udana je za Keenana Willarda, koji je također novinar i radi na konkurentskoj postaji KNBC u Los Angelesu. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram