FOTO Ne zna gdje je Bosna i ponosi se Amerikom. Pogodite odakle je: Probila sam se sama

Snimka se munjevito proširila društvenim mrežama, a mediji u Bosni i Hercegovini njezin su istup ocijenili kao "ponižavajući" i kao dokaz "elementarnog neznanja". Brojni korisnici izrazili su nevjericu da sportska novinarka koja izvještava s tako velikog natjecanja ne samo da ne posjeduje osnovne informacije o zemlji sudionici, već se i ponosi neznanjem. "Zamisli da si novinar i da tako govoriš. Praktički nula profesionalizma", "Jadno i uvredljivo za bosansku zajednicu", samo su neki od komentara koji su preplavili internet, a mnogi su istaknuli da ovakav nastup baca loše svjetlo na cijelu profesiju. | Foto: Instagram