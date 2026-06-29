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NOVINARKA NA UDARU

FOTO Ne zna gdje je Bosna i ponosi se Amerikom. Pogodite odakle je: Probila sam se sama

Abigail Velez (25) šokirala je mnoge Europljane izjavom da ne zna ništa o Bosni i ne želi znati, a sada je zbog tog gafа pod žestokim udarom kritika. Naknadno se ispričala susjedima
FOTO Ne zna gdje je Bosna i ponosi se Amerikom. Pogodite odakle je: Probila sam se sama
Američka televizijska novinarka Abigail Velez postala je viralna senzacija iz potpuno krivih razloga nakon što je u eteru, uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva, ponosno priznala da ne zna gdje je Bosna i Hercegovina i da je to nimalo ne zanima. Njezin ispad, koji je uslijedio netom nakon što je reprezentacija SAD-a saznala ime svog idućeg protivnika, izazvao je lavinu kritika i pokrenuo raspravu. | Foto: Instagram
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Američka televizijska novinarka Abigail Velez postala je viralna senzacija iz potpuno krivih razloga nakon što je u eteru, uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva, ponosno priznala da ne zna gdje je Bosna i Hercegovina i da je to nimalo ne zanima. Njezin ispad, koji je uslijedio netom nakon što je reprezentacija SAD-a saznala ime svog idućeg protivnika, izazvao je lavinu kritika i pokrenuo raspravu. | Foto: Instagram
Komentari 1

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