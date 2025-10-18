FOTO Nekad je vrijedio više od 100 milijuna eura, a sad mrtav pijan zavodi žene u Dubaiju

Jack Grealish u svijetu nogometa je poznat kao netko tko voli partijati uz konzumaciju alkohola. Dok je igrao za Manchester City, nerijetko su ga na proslavama viđali u svakakvih izdanjima, a nastavio je s istom praksom i u dresu Evertona.

Nakon što je izostavljen s popisa engleske reprezentacije za listopadsko okupljanje, Grealish se zaputio u Dubai gdje je ispijao pivo i zavodio žene, piše The Sun. Dakako, fanovi su ga primijetili i fotografirali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Sasha Attwood prijetnje smrću | Video: 24sata/pixsell

U 22.40 su ga slikali s mutnim očima, a viđen je i kako šapuće na uho jednom obožavateljici. Ljude je u McCafferty'su i McGettigansu častio pićima, a kupovao im je i pečenja, prenosi isti izvor. S njime je u barovima bila i supruga Sasha Attwood.

Zanimljivo, nedavno se Grealish našalio kako je trener u Everton David Moyes uveo policijski sat po kojem svi moraju biti u krevetu do 22 sata, ali u Dubaiju je partijao i do iza ponoći.

Fotografije pogledajte OVDJE

Foto: David Klein/REUTERS

Izbornik Engleske Thomas Tuchel izostavio je Grealisha s popisa reprezentacije za listopadske utakmice, ali 30-godišnjem nogometašu uopće nije smetalo što nije s reprezentacijom, navodi izvor The Suna.

Podsjetimo, Grealish je u kolovozu 2021. prešao iz Aston Ville u Manchester City za vrtoglavih 117,5 milijuna eura, ali za "građane" se nikad nije nametnuo kao prva opcija. Ovog je ljeta prešao u Everton, a u devet utakmica ove sezone zabio je jedan gol i dodao četiri asistencije.