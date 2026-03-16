FOTO Nestao je najpoznatiji brk rukometa! Okupili se brončani

Samo 42 dana nakon što su se s europskom broncom oko vrata vratili u domovinu, hrvatska muška rukometna reprezentacija ponovno je na okupu. Igrat će u Zadru i Osijeku prijateljske utakmice protiv Švicarske
Točno 42 dana nakon što je stigla u Hrvatsku s europskom broncom oko vrata, hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija ponovno je na okupu, a poneki rukometaši promijenili su izgled.
Desno krilo Zagreba i miljenik ženske publike Filip Glavaš obrijao je poznate brkove i s novim imidžom i osmijehom odradio press konferenciju.
U EHF-ovom tjednu, dok se dio Europe bori u doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, Hrvatska će zahvaljujući trećem mjestu na Euru taj put preskočiti. Umjesto natjecateljskih, Hrvatska će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske, a susreti u Zadru i Osijeku poslužit će kao zahvala navijačima za fantastičnu podršku.
Interes za vidjeti brončane rukometaše uživo je ogroman, što potvrđuje i činjenica da su ulaznice za obje utakmice planule u rekordnom roku. Prvi susret na rasporedu je u četvrtak, 19. ožujka, u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića, dok će se drugi odigrati dva dana kasnije, u subotu, 21. ožujka, u osječkom Gradskom vrtu.
Izbornik Dagur Sigurðsson za ovu je akciju pozvao okosnicu momčadi koja je osvojila europsku broncu. Ipak, zbog ozljeda će susrete preskočiti Marin Šipić, Mateo Maraš i Tin Lučin, dok je Marko Mamić dobio slobodno zbog prinove u obitelji.
Njihov izostanak prilika je za mlade snage, pa je izbornik na pripreme pozvao i trojicu mladih igrača: lijevog vanjskog Tea Popovića iz Poreča, golmana Tonija Matoševića iz Zagreba te Jana Kovačeca koji igra u Austriji.
Protivnik u ovim dvobojima dobro je poznat. Hrvatska i Švicarska susrele su se prije samo mjesec i pol dana u drugom krugu Europskog prvenstva, a tada su "kauboji" slavili 28-24. Bila je to deseta pobjeda Hrvatske u ukupno jedanaest međusobnih dvoboja.
Jedini poraz doživjeli smo u prijateljskoj utakmici krajem prošle godine. Švicarci su na Euru pokazali da su čvrsta i neugodna momčad pod vodstvom novog izbornika, legende Andyja Schmida, te će bez sumnje biti odličan test za Sigurðssonove izabranike.
