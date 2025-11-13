Obavijesti

GUSTA MAGLA

FOTO Neviđena utakmica u Velikoj Gorici: U ovim uvjetima mladi 'vatreni' bore se za Euro?!

Hrvatska U-21 ugostila je Litvu u Velikoj Gorici u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, a u Turopolju ih je dočekala gusta magla zbog koje se utakmice igra na rubu regularnosti
Gusta magla obavila stadion na utakmice U-21 reprezetacije Hrvatske i Litve
Uvjeti za igru u Velikoj Gorici u zimskim mjesecima uvijek su nezahvalni zbog oborina, magle ili lošeg terena. No, ono što gotovo svi u HNL-u znaju, očito u HNS-u nisu kada su stadion Gorice prijavili za domaćina utakmice protiv Litve. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
