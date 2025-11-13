FOTO Neviđena utakmica u Velikoj Gorici: U ovim uvjetima mladi 'vatreni' bore se za Euro?!

Hrvatska U-21 ugostila je Litvu u Velikoj Gorici u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, a u Turopolju ih je dočekala gusta magla zbog koje se utakmice igra na rubu regularnosti
Uvjeti za igru u Velikoj Gorici u zimskim mjesecima uvijek su nezahvalni zbog oborina, magle ili lošeg terena. No, ono što gotovo svi u HNL-u znaju, očito u HNS-u nisu kada su stadion Gorice prijavili za domaćina utakmice protiv Litve.
Kako se približavalo 17 sati i početak utakmice, bilo je jasno kako će ovo biti nenogometni uvjeti. Gusta magla obavila je Turopolje, toliko da se s tribina ništa ne vidi. Naravno, dojam s televizije i situacija na terenu su drugačiji, ali kome ide u prilog da se utakmica igra u ovakvim uvjetima?
Obzirom na doba godine, mnoge čudi kako to da HNS nije za domaćina prijavio neki od gradova s obale, Pulu, Šibenik, Zadar... Ili kad se već toga nisu sjetili, zašto se utakmica nije igrala u ranijem terminu kada su uvjeti bili puno bolji...
Kako god, naši reprezentativci bolje su se snašli i poveli 1-0 u 27. minuti golom Krivaka...
Ako ovako završi, naša reprezentacija preuzet će prvo mjesto u skupini sa sedam bodova. Turska ima pet.
