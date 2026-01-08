Obavijesti

FOTO Neymar je u stanju učiniti sve da joj dođe na rođendan, a sad će igrati s njezinim dečkom

Poznato je da Neymar ima izuzetno blizak odnos sa svojom sestrom.  Njihova povezanost toliko je jaka da slavni nogometaš na tijelu čak ima i tetoviran lik svoje sestre Rafaelle. Mnogi smatraju kako je nerijetko glumio ozljedu kako bi došao na njezin rođendan, a njezin dečko Gabriel Barbosa postao mu je novi suigrač u Santosu
 Brazilski napadač Gabriel Barbosa, poznatiji kao Gabigol, postao je novi suigrač Neymara u Santosu, klubu u kojem su obojica započeli svoje zvjezdane karijere. Ipak, ono što ovu vijest čini udarnom nije samo sportski aspekt, već činjenica da je Gabigol ujedno i dečko Neymarove sestre, Rafaelle Santos. | Foto: Instagram
