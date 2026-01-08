FOTO Neymar je u stanju učiniti sve da joj dođe na rođendan, a sad će igrati s njezinim dečkom

Poznato je da Neymar ima izuzetno blizak odnos sa svojom sestrom. Njihova povezanost toliko je jaka da slavni nogometaš na tijelu čak ima i tetoviran lik svoje sestre Rafaelle. Mnogi smatraju kako je nerijetko glumio ozljedu kako bi došao na njezin rođendan, a njezin dečko Gabriel Barbosa postao mu je novi suigrač u Santosu
Brazilski napadač Gabriel Barbosa, poznatiji kao Gabigol, postao je novi suigrač Neymara u Santosu, klubu u kojem su obojica započeli svoje zvjezdane karijere. Ipak, ono što ovu vijest čini udarnom nije samo sportski aspekt, već činjenica da je Gabigol ujedno i dečko Neymarove sestre, Rafaelle Santos.
| Foto: Instagram
Brazilski napadač Gabriel Barbosa, poznatiji kao Gabigol, postao je novi suigrač Neymara u Santosu, klubu u kojem su obojica započeli svoje zvjezdane karijere. Ipak, ono što ovu vijest čini udarnom nije samo sportski aspekt, već činjenica da je Gabigol ujedno i dečko Neymarove sestre, Rafaelle Santos. |
Foto: Instagram
Brazilski napadač Gabriel Barbosa, poznatiji kao Gabigol, postao je novi suigrač Neymara u Santosu, klubu u kojem su obojica započeli svoje zvjezdane karijere. Ipak, ono što ovu vijest čini udarnom nije samo sportski aspekt, već činjenica da je Gabigol ujedno i dečko Neymarove sestre, Rafaelle Santos.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ono što ovaj transfer čini posebno zanimljivim jest da su, osim što su dobri prijatelji izvan terena, Neymar i Gabigol sada povezani i na obiteljskoj razini.
| Foto: Instagram
Barbosa je dugo u kompliciranoj vezi s Rafaellom Santos, što znači da će Neymar dijeliti svlačionicu sa svojim šogorom.
| Foto: Instagram
Poput Neymara, i Gabigol je svoju karijeru započeo u Santosu prije nego što je otišao u Europu, a sada se vratio u matični klub.
| Foto: DIEGO VARA/REUTERS
Foto Instagram
Gabriel "Gabigol" Barbosa je i sam velika zvijezda u Brazilu, poznat po svojim golgeterskim sposobnostima koje su mu i donijele nadimak.
| Foto: DIEGO VARA/REUTERS
Foto Instagram
Poznato je da Neymar ima izuzetno blizak odnos sa svojom sestrom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova povezanost toliko je jaka da slavni nogometaš na tijelu čak ima i tetoviran lik svoje sestre Rafaelle.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nogometni fanovi prepoznali su kako je Brazilac često ozlijeđen, skoro pa svake godine, u ožujku kada je Rafaellin rođendan. Zbog toga vjeruju kako je nerijetko glumio ozljedu kako bi mogao doći na njezinu zabavu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ona je važna figura u njegovom životu i karijeri, često prisutna na njegovim utakmicama i važnim događajima, a njihov odnos redovito privlači medijsku pažnju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ova nova dinamika u svlačionici Santosa zasigurno će stoga biti pod posebnim povećalom.
| Foto: Adam Davy
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njegov povratak u Santos velika je vijest za klub, no činjenica da će igrati rame uz rame s bratom svoje djevojke dodaje cijeloj priči intrigantnu notu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram