BUJNA RAFAELLA FOTO Neymar je u stanju učiniti sve da joj dođe na rođendan, a sad će igrati s njezinim dečkom

Poznato je da Neymar ima izuzetno blizak odnos sa svojom sestrom. Njihova povezanost toliko je jaka da slavni nogometaš na tijelu čak ima i tetoviran lik svoje sestre Rafaelle. Mnogi smatraju kako je nerijetko glumio ozljedu kako bi došao na njezin rođendan, a njezin dečko Gabriel Barbosa postao mu je novi suigrač u Santosu