FOTO Ni ovoj jelki nije svejedno. Odbila Ronalda i pozirala gola

Atraktivna ruska influencerica i manekenka Lili Ermak, koja je svjetsku slavu stekla tvrdnjom da je odbila jednog od najvećih nogometaša svih vremena, Cristiana Ronalda, ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama
Svojim vjernim pratiteljima, kojih na Instagramu broji više od 1,6 milijuna, odlučila je pokloniti prizor koji je malo koga ostavio ravnodušnim, dokazavši još jednom da ne preza od smjelih i provokativnih poteza.
| Foto: Instagram
Svojim vjernim pratiteljima, kojih na Instagramu broji više od 1,6 milijuna, odlučila je pokloniti prizor koji je malo koga ostavio ravnodušnim, dokazavši još jednom da ne preza od smjelih i provokativnih poteza. |
Foto: Instagram
Svojim vjernim pratiteljima, kojih na Instagramu broji više od 1,6 milijuna, odlučila je pokloniti prizor koji je malo koga ostavio ravnodušnim, dokazavši još jednom da ne preza od smjelih i provokativnih poteza.
| Foto: Instagram
Uoči blagdana, ova ljepotica s kanadskom adresom objavila je seriju fotografija koje su u kratkom roku postale viralne. Ermak je pozirala ispred raskošnog ružičastog božićnog drvca, no umjesto blagdanske odjeće, njezino je tijelo bilo "zamotano" isključivo u prozirnu celofansku foliju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Strateški postavljena golema satenska mašna na donjem dijelu leđa bila je jedini detalj koji je prekrivao njezinu besprijekornu figuru, dok je u prvom planu bila i njezina prepoznatljiva tetovaža zvijezde na ramenu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Komentari njezinih obožavatelja nisu se prestajali nizati, a provokativnim setom fotografija nadmašila je i vlastite standarde, ponovno potvrdivši status jedne od najintrigantnijih osoba na popularnoj društvenoj mreži.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako danas živi u Vancouveru, ova 35-godišnja ljepotica vuče korijene iz hladne ruske regije Čukotka. Svoj temperament, kako kažu izvori, iskazala je još dok je živjela u Moskvi, prije nego što se preselila u Kanadu
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S visinom od 173 centimetra i savršenim proporcijama, koje održava strogim režimom vježbanja i discipline, vrlo je brzo postala prava Instagram zvijezda. Njezina plava kosa i prodorne oči postale su njezin zaštitni znak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Karijeru Lili Ermak zauvijek je obilježila navodna saga s Cristianom Ronaldom. Kako je sama javno tvrdila u medijima prije nekoliko godina, jedan od najboljih nogometaša u povijesti slao joj je privatne poruke nakon što je primijetio njezine fotografije na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dok bi mnoge žene o takvoj pažnji mogle samo sanjati, Lili tvrdi da je slavnog Portugalca odlučno odbila. U jednom od intervjua detaljnije je opisala navodni kontakt. "Napisao mi je: 'Bok, kako si?' Vidjela sam poruku, ali nisam mu ništa odgovorila", izjavila je tada Ermak, dodavši kako ga je ignorirala jer nije njezin tip muškarca.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tu je priču kasnije vješto iskoristila za strelovit uspon popularnosti. Cijela se situacija navodno odvijala neposredno prije nego što je slavni nogometaš započeo svoju dugogodišnju vezu sa sadašnjom partnericom Georginom Rodríguez.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sam Ronaldo, očekivano, nikada nije javno komentirao ove navode, stoga ostaje otvoreno pitanje je li cijela priča istinita ili se radilo o briljantnom marketinškom potezu ambiciozne influencerice. Bilo kako bilo, ta situacija joj je donijela svjetsku slavu i vojsku pratitelja koji danas vjerno prate svaku njezinu objavu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dok na Instagramu redovito objavljuje fotografije koje golicaju maštu, svoj je sadržaj podigla na višu razinu otvorivši profil na platformi OnlyFans, gdje svojim pretplatnicima nudi još ekskluzivniji i slobodniji sadržaj. Priča o Ronaldu bila je tek odskočna daska za karijeru koju je, čini se, vrlo vješto i samostalno izgradila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram