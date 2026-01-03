Obavijesti

JOJ, ŠTO JE VRUĆE

FOTO Ni ovoj jelki nije svejedno. Odbila Ronalda i pozirala gola

Atraktivna ruska influencerica i manekenka Lili Ermak, koja je svjetsku slavu stekla tvrdnjom da je odbila jednog od najvećih nogometaša svih vremena, Cristiana Ronalda, ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama
Svojim vjernim pratiteljima, kojih na Instagramu broji više od 1,6 milijuna, odlučila je pokloniti prizor koji je malo koga ostavio ravnodušnim, dokazavši još jednom da ne preza od smjelih i provokativnih poteza. | Foto: Instagram
