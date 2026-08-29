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POGLEDAJTE ATMOSFERU

FOTO Ni Peđa Grbin nije odolio spektaklu na Aldo Drosini: Ovo su najbolji trenuci susreta u Puli

ISTRA - DINAMO 2-2 'Modri' su nakon europskog poraza nastavili s HNL-om. Na gostovanju u Puli izvukli su remi, a domaćini su šokirali i poveli u 14. minuti. Atmosfera tijekom utakmice bila je na razini, uz glasnu podršku Demona i Bad Blue Boysa, a utakmicu nije propustio ni gradonačelnik Pule Peđa Grbin
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Istra 1961 i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Komentari 1

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