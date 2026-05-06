FOTO Ni sa štakama ne skriva seksepil. Lindsey Vonn blista tri mjeseca nakon stravičnog pada

Lindsey Vonn zasjala na Met Gali bez štaka, tri mjeseca nakon teškog pada na ZOI-ju u Cortini! Snaga i odlučnost na crvenom tepihu oduševile su sve prisutne
Američka skijaška legenda Lindsey Vonn (41) zabljesnula je na crvenom tepihu Met Gale, najprestižnijeg modnog događaja godine, i to samo tri mjeseca nakon stravičnog pada na Olimpijskim igrama koji joj je umalo okončao karijeru i ugrozio nogu. Njezin dolazak bez štaka bio je više od modnog trenutka - bila je to dirljiva demonstracija snage i odlučnosti.
Ovo je bio njezin prvi izlazak na crveni tepih nakon nesreće, a Vonn je za tu prigodu odabrala spektakularnu prilagođenu haljinu dizajnera Thoma Brownea. Kreacija inspirirana mramorom, ukrašena s više od 500.000 staklenih perlica u nijansama bijele, sive i srebrne, savršeno je naglasila njezinu sportsku figuru. Iako su joj dvojica muškaraca pomagala pri usponu po slavnim stubama muzeja Metropolitan, najvažniji detalj bio je taj da je svoje prve javne korake bez pomoći štaka napravila upravo ondje.
Nekoliko dana prije samog događaja, otkrila je kako joj je pozivnica dizajnera bila glavna motivacija tijekom teškog oporavka.
- Bilo je to poput svjetla na kraju tunela. Pomislila sam, mogu li ja to? Mogu li stići do tamo? Tehnički, ovo je trebao biti moj prvi dan hodanja bez štaka. Ako uspijem doći od početka do vrha stuba, to je ogromna pobjeda - rekla je Vonn za CNN.
Svoju odlučnost pokazala je i na Instagramu, gdje je objavila video kako vježba hodanje u hotelskom hodniku, napisavši: "Vježbam svoj hod za Met. Prvi koraci... Stižem, Met Gala!!"
Podsjetimo, 8. veljače na Zimskim olimpijskim igrama u talijanskoj Cortini d'Ampezzo, Vonn je doživjela težak pad samo 13 sekundi nakon početka spustaške utrke. Ironično, natjecala se unatoč tome što je samo tjedan dana ranije potrgala prednji križni ligament, ali njezina želja za nastupom na omiljenoj stazi bila je jača.
Pad je rezultirao višestrukim, složenim prijelomima potkoljenice i gležnja lijeve noge. Situacija je postala kritična kada se razvio kompartment sindrom, opasno stanje povišenog tlaka u mišićima koje može prekinuti dotok krvi, zbog čega su se liječnici u jednom trenutku bojali da će joj morati amputirati nogu. Helikopterom je prevezena s planine i hitno operirana.
Oporavak koji je uslijedio bio je mukotrpan. Do danas je prošla čak osam operacija, a čeka je još najmanje jedna kako bi rekonstruirala pokidani ACL. U nedavnom intervjuu za Associated Press, priznala je da se još uvijek osjeća kao da je "u modu preživljavanja" te da nije emocionalno spremna donijeti odluku o kraju karijere.
- Moguće je da se povučem. Moguće je da se više nikad neću utrkivati i to bi bilo sasvim u redu, ali u ovom trenutku nisam u emocionalnom stanju da donesem tu odluku - izjavila je Vonn.
Dodala je kako joj predstoji još najmanje godina i pol dana oporavka prije nego što bi uopće mogla razmišljati o povratku treninzima. Iako joj je otac sugerirao da je vrijeme za mirovinu, Vonn je kroz smijeh poručila da je to možda i motivira.
- Zaboravio je glavno pravilo kod mene: ako ne želiš da nešto napravim, ne smiješ mi reći da to ne mogu. Reci mi da ne mogu i dokazat ću ti suprotno - zaključila je jedna od najvećih skijašica svih vremena, čija budućnost u sportu ostaje neizvjesna, ali čija je snaga volje neupitna. (*uz korištenje AI-ja)
