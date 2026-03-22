FOTO Niče atletska ljepotica u Bjelovaru od pet milijuna eura!

Projekt vrijednosti veće od pet milijuna eura većinski subvencionira Europska unija kroz fondove, a dio ulaže i grad. Stadion će imati stazu prve kategorije i osam tartan staza
U Bjelovaru su u punom jeku radovi na preobrazbi starog nogometnog igrališta u moderan atletski kompleks koji će trajno promijeniti sportsku infrastrukturu grada. U posljednjih nekoliko godina Bjelovar je na takve projekte uložio gotovo 100 milijuna eura, a ovaj je jedan od kapitalnih zahvata u sportu. Gradonačelnik Dario Hrebak istaknuo je kako su radovi podijeljeni u dvije faze, od kojih je prva vrijedna gotovo 2,7 milijuna eura.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
- Naša atletika ima sjajnu povijest i odlične rezultate. Sportaši su desetljećima radili u skromnim uvjetima, a sada gradimo stadion na koji ćemo biti ponosni. Ispunjavat će uvjete za međunarodna natjecanja, što do sada nije bilo moguće. To dugujemo i našim atletičarima i djeci jer je sportska infrastruktura važna za kvalitetu života - rekao nam je Hrebak.
Prva faza, koja bi trebala biti dovršena do kraja godine, obuhvaća podizanje terena, drenažu tla i potpunu obnovu instalacija. Ključni dio projekta je izgradnja moderne osmerostazne atletske staze s tartan podlogom. Na travnati teren postavit će bacalište za disk, kuglu i kladivo te skakališta za vis, dalj, troskok i skok s motkom. Time će Bjelovar prvi put dobiti uvjete za organizaciju državnih i međunarodnih natjecanja u svim disciplinama.
Druga faza odnosi se na rekonstrukciju stadionske zgrade vrijednosti oko 2,5 milijuna eura. Planiraju rušenje stare drvene tribine prekrivene azbestnim pločama te postavljanje nove metalne konstrukcije. Na krovu će ugraditi solarne panele radi veće energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost investicije prelazi pet milijuna eura, a većina sredstava dolazi iz europskih fondova kroz ITU mehanizam. Dio ulaže i Grad Bjelovar.
Predsjednik Atletskog kluba Bjelovar Nikola Kovaček nije skrivao zadovoljstvo: Napokon dobivamo pravi atletski stadion s osam tartan staza. Uredit će se sva skakališta i bacališta, a to znači da ćemo moći organizirati državna, ali i međunarodna natjecanja.
Bjelovar ima bogatu atletsku tradiciju dugu više od 100 godina. Klub je dao više od 100 državnih prvaka, osvojio više od 500 medalja i dao 50 reprezentativaca.
Sportski direktor Hrvatskog atletskog saveza Mladen Katalinić pohvalio je projekt i buduću stazu prve kategorije. Podsjetio je da su iz kluba su potekli i velikani poput Ivana Gubijana, koji je 1948. osvojio olimpijsko srebro u Londonu, te Zvonka Ivekovića, dugogodišnjeg reprezentativca, državnog rekordera i trenera.
Predstavnik izvođača radova, tvrtke Hidroregulacija, Dominik Nevro istaknuo je kako radovi napreduju planiranom dinamikom te da će travnati teren imati vrhunsku drenažu i visoku vodopropusnost.
