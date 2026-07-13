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NA JUGU FRANCUSKE

FOTO Nikola Karabatić objavio kadrove raskošnog vjenčanja

Slavni bivši rukometaš Nikola Karabatić proslavio je vjenčanje s Géraldine Pillet velikim slavljem na jugu Francuske, uz obitelj, prijatelje, limeni orkestar i ples koji je trajao dugo u noć
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FOTO Nikola Karabatić objavio kadrove raskošnog vjenčanja
Nikola Karabatić (42), jedan od najboljih rukometaša svih vremena, oženio je svoju dugogodišnju ljubav Géraldine Pillet (38). Nakon intimne ceremonije u krugu obitelji i najbližih prijatelja u svibnju, slavni Francuz sada je organizirao i veliko svadbeno slavlje na jugu Francuske uz sve koji su mu dragi. | Foto: Instagram
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Nikola Karabatić (42), jedan od najboljih rukometaša svih vremena, oženio je svoju dugogodišnju ljubav Géraldine Pillet (38). Nakon intimne ceremonije u krugu obitelji i najbližih prijatelja u svibnju, slavni Francuz sada je organizirao i veliko svadbeno slavlje na jugu Francuske uz sve koji su mu dragi. | Foto: Instagram
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