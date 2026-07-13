FOTO Nikola Karabatić objavio kadrove raskošnog vjenčanja

- Još uvijek sam preplavljen ljubavlju koju smo dobili. Nevjerojatno sam blagoslovljen i zahvalan što smo podijelili tako čaroban dan s ljudima koje volimo. Dan koji ćemo zauvijek čuvati u sjećanju - napisao je proslavljeni sportaš, kojeg su brojni prijatelji i kolege sportaši odmah zasuli čestitkama. | Foto: Instagram