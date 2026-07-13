FOTO Nikola Karabatić objavio kadrove raskošnog vjenčanja

Slavni bivši rukometaš Nikola Karabatić proslavio je vjenčanje s Géraldine Pillet velikim slavljem na jugu Francuske, uz obitelj, prijatelje, limeni orkestar i ples koji je trajao dugo u noć
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Nikola Karabatić (42), jedan od najboljih rukometaša svih vremena, oženio je svoju dugogodišnju ljubav Géraldine Pillet (38). Nakon intimne ceremonije u krugu obitelji i najbližih prijatelja u svibnju, slavni Francuz sada je organizirao i veliko svadbeno slavlje na jugu Francuske uz sve koji su mu dragi.
| Foto: Instagram
Nikola Karabatić (42), jedan od najboljih rukometaša svih vremena, oženio je svoju dugogodišnju ljubav Géraldine Pillet (38). Nakon intimne ceremonije u krugu obitelji i najbližih prijatelja u svibnju, slavni Francuz sada je organizirao i veliko svadbeno slavlje na jugu Francuske uz sve koji su mu dragi. |
Foto: Instagram
Nikola Karabatić (42), jedan od najboljih rukometaša svih vremena, oženio je svoju dugogodišnju ljubav Géraldine Pillet (38). Nakon intimne ceremonije u krugu obitelji i najbližih prijatelja u svibnju, slavni Francuz sada je organizirao i veliko svadbeno slavlje na jugu Francuske uz sve koji su mu dragi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Trenutak koji je posebno privukao pažnju bio je ulaz mladenaca u dvoranu uz zvukove limenog orkestra i zajednički ples. Slavlje je potom nastavljeno uz glazbu, ples i pjesmu koja je trajala dugo u noć, a emotivne trenutke Karabatić je podijelio na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Još uvijek sam preplavljen ljubavlju koju smo dobili. Nevjerojatno sam blagoslovljen i zahvalan što smo podijelili tako čaroban dan s ljudima koje volimo. Dan koji ćemo zauvijek čuvati u sjećanju - napisao je proslavljeni sportaš, kojeg su brojni prijatelji i kolege sportaši odmah zasuli čestitkama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Karabatić i Géraldine zajedno su od 2010., a kroz više od 15 godina veze izgradili su obitelj s dvoje djece, sinom Alekom i kćeri Nou.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Među onima koji su čestitali našli su se i kolege sportaši poput rukometaša Luca Abaloa i svjetske judašice Clarisse Agbégnénou, što govori koliko je Karabatić poštovana figura ne samo u rukometu nego i u francuskom sportu općenito.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nikola Karabatić smatra se jednim od najvećih rukometaša u povijesti. Triput je proglašen svjetskim igračem godine (2007., 2014. i 2016.), a s francuskom reprezentacijom osvajao je zlatne medalje na tri Olimpijska igra, četiri puta bio svjetski prvak i četiri puta europski prvak.
| Foto: Instagram
Karijeru je proveo u Montpellieru, THW Kielu, Barceloni i PSG-u, od kuda je 2024. otišao u mirovinu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Karabatić ima i hrvatske korijene, otac Branko, koji je i sam bio profesionalni rukometaš, podrijetlom je iz Vrsina kraj Trogira i Marine. Obitelj se preselila u Francusku kad je Nikola imao svega tri i pol godine
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram