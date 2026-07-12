Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj

Slaven Bilić (57) u ponedjeljak bi se trebao vratiti na klupu hrvatske nogometne reprezentacije nešto više od 14 godina nakon što ju je napustio poslije ispadanja u grupnoj fazi Eura 2012. u Poljskoj, kad četiri boda u skupini s Irskom, Italijom i Španjolskom nisu bila dovoljna za prolazak među osam.

POGLEDAJTE GALERIJU: Nepoznati Slaven Bilić

Posljednja formalnost koja ga dijeli do potvrde jest podrška vrha HNS-a, Stručne komisije pod vodstvom Božidara Šikića koja zasjeda u ponedjeljak u 12 sati, a potom i sjednice izvršnog odbora zakazane za 13 sati. Konferencija za medije na kojoj bi javnost trebala doznati informacije o novom izborniku, a možda i čuti njegove prve dojmove je u 14 sati.

Bilić se vraća trenerskom poslu nešto manje od dvije godine nakon otkaza u Al Fatehu u Saudijskoj Arabiji, u međuvremenu je odbio i neke unosne ponude znajući da bi mu mogao doći poziv najdraže, nacionalne vrste. U koju se sasvim sigurno ne vraća zbog novca.

Hrvatska nogometna reprezetacija uoči odlaska na EURO 2008. godine | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Naime, Bilić bi trebao imati bitno manji ugovor od prethodnika Zlatka Dalića, koji je zarađivao oko milijun i pol eura godišnje neto odnosno 2,16 milijuna eura bruto. Neki izvori govore kako bi Slaven trebao zarađivati milijun eura bruto, piše Dražen Antolić iz Sportskih novosti, a drugi kako će se brojka definirati na izvršnom odboru.

Dalić je, dakako, takvu plaću izborio uspjesima na velikim natjecanjima. Nakon plasmana na SP u Rusiji dobivao je oko pola milijuna eura godišnje, osvajanjem srebra plaća mu je narasla na 800.000 eura godišnje, a nakon bronce u Katru i plasmana u finale Lige nacija u ožujku 2023. dobio je najveću povišicu do aktualnih milijun i pol eura.