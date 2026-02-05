Obavijesti

SVE HRVATSKE ZIMSKE MEDALJE

FOTO Nitko kao Janica i Ivica, a Hrvatska ima i jednu medalju sa ZOI-ja u neočekivanom sportu

Hrvatska je od 2002. do 2014. zahvaljujući Kostelićima i Jakovu Faku postala sila na snježnim padinama! Janica Kostelić piše povijest s 4 zlata i 2 srebra, Ivica dodaje još 4 srebra. Jakov Fak osvaja broncu u biatlonu, jedinu izvan skijanja. Nevjerojatne medalje, nevjerojatna priča koja ostavlja bez daha
Torino: 13.02.2006., Ivica Kosteli? osvojio srebrnu medalju na ZOI
Hrvatska je, bez ikakve sumnje, sportska nacija koja se primarno dokazala u ljetnim sportovima. Ipak, tijekom 12 godina, od 2002. do 2014. godine, ispisana je jedna od najljepših stranica hrvatskog sporta, ona zimska. | Foto: lukunize
