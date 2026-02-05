FOTO Nitko kao Janica i Ivica, a Hrvatska ima i jednu medalju sa ZOI-ja u neočekivanom sportu

Hrvatska je od 2002. do 2014. zahvaljujući Kostelićima i Jakovu Faku postala sila na snježnim padinama! Janica Kostelić piše povijest s 4 zlata i 2 srebra, Ivica dodaje još 4 srebra. Jakov Fak osvaja broncu u biatlonu, jedinu izvan skijanja. Nevjerojatne medalje, nevjerojatna priča koja ostavlja bez daha
Hrvatska je, bez ikakve sumnje, sportska nacija koja se primarno dokazala u ljetnim sportovima. Ipak, tijekom 12 godina, od 2002. do 2014. godine, ispisana je jedna od najljepših stranica hrvatskog sporta, ona zimska.
U tom razdoblju osvojeno je ukupno 11 olimpijskih medalja, a donijelo ih je samo troje sportaša, od čega dvoje iz iste obitelji.
Hrvatska je kao samostalna država debitirala na Zimskim olimpijskim igrama 1992. u Albertvilleu, no na prve medalje čekalo se punih deset godina.
A onda su stigle Igre u Salt Lake Cityju 2002. i ulazak u povijest jedne od najvećih sportašica svih vremena.
Janica Kostelić je u SAD stigla kao pobjednica Svjetskog kupa, no ono što je tamo napravila nadmašilo je i najoptimističnija očekivanja.
S tri zlatne medalje (kombinacija, slalom, veleslalom) i jednim srebrom (superveleslalom), postala je prva alpska skijašica u povijesti koja je na jednim Igrama osvojila četiri odličja.
Njezin uspjeh nije bio samo sportski podvig, već i nacionalni fenomen koji je preko noći pretvorio skijanje u sport broj jedan u zemlji i Janičino ime urezao u kolektivnu svijest nacije.
Bile su to prve zimske olimpijske medalje za Hrvatsku, trenutak koji je zauvijek promijenio percepciju zimskih sportova.
Četiri godine kasnije, u Torinu, obitelj Kostelić nastavila je svoju dominaciju.
Janica je obranila zlato u kombinaciji i dodala još jedno srebro u superveleslalomu.
Time je svoj nestvarni olimpijski saldo zaokružila na šest medalja (četiri zlata i dva srebra), čime je postala najuspješnija alpska skijašica u povijesti Zimskih olimpijskih igara.
No, Igre u Torinu ostat će upamćene i po tome što se na postolje popeo i njezin stariji brat.
Ivica Kostelić, nakon godina borbe s ozljedama, osvojio je svoju prvu olimpijsku medalju, srebro u kombinaciji.
Tog dana hrvatska sportska bajka dobila je svoje najljepše poglavlje – brat i sestra zajedno na olimpijskom tronu.
Od ukupno 11 hrvatskih zimskih medalja, njih čak deset nosi prezime Kostelić.
Nakon što se Janica zbog kroničnih ozljeda povukla iz profesionalnog skijanja, Ivica je preuzeo ulogu predvodnika hrvatskog sporta.
Na Igrama u Vancouveru 2010. godine osvojio je dva srebra, u slalomu i superkombinaciji, potvrdivši status jednog od najsvestranijih skijaša svijeta.
Ipak, te Igre donijele su i povijesni trenutak za hrvatski sport izvan skijaških staza.
Biatlonac Jakov Fak osvojio je brončanu medalju u sprintu na 10 kilometara.
To je do danas ostala jedina hrvatska zimska olimpijska medalja koja nije osvojena u alpskom skijanju i jedina koju nije osvojio netko iz obitelji Kostelić.
Fak, koji je kasnije promijenio državljanstvo i počeo nastupati za Sloveniju, za koju je također osvajao medalje, ostaje upisan kao treći Hrvat s odličjem na Zimskim igrama.
Posljednje poglavlje ove velike priče ispisano je 2014. godine u Sočiju.
Ivica Kostelić osvojio je svoju četvrtu srebrnu olimpijsku medalju, ponovno u kombinaciji, čime je postao jedan od najkonstantnijih skijaša u povijesti Igara.
Njegove četiri medalje na tri različite Olimpijade svjedočanstvo su nevjerojatne upornosti, talenta i sportske dugovječnosti.
To je ujedno bila i 11., do danas posljednja hrvatska medalja na Zimskim olimpijskim igrama.
| Foto: Michael Kappeler/DPA