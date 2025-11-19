FOTO Njegov je potez zgrozio Hrvatsku, ušao je u nogometnu povijest, a danas slavi jubilej

U svjetski poznatoj nogometnoj simulaciji i igrici EA Sports FC 26 u sklopu 'Ultimate teama' posjeduje karticu ikone. EA mu je dodijelio ocjenu 88, s naglaskom na odlične defenzivne i atribute snage. Kartica se može dobiti kroz otvaranje paketića ili kupovinom od drugih igrača u sklopu igrice. | Foto: EA FC