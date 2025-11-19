BILIĆEV KRVNIK
FOTO Njegov je potez zgrozio Hrvatsku, ušao je u nogometnu povijest, a danas slavi jubilej
Laurent Blanc (60) bivši je francuski nogometni reprezentativac i izbornik. Svjetski i europski prvak poznat je po svojoj stamenitoj posturi i slovi za jednog od najboljih stopera u povijesti
Svjetski prvak s Francuskom 1998. godine Laurent Blanc slavi 60. rođendan. Rođen je 1965. u manjem gradiću Alesu na jugu Francuske. Kao igrač zaigrao je 97 puta za Francuze i postigao 16 golova. S Trikolorima je uzeo i Euro 2000. godine.
Na utakmici s Hrvatskom u polufinalu SP-a 1998. dobio je crveni karton nakon što je u 76. minuti susreta rukom u glavu udario Slavena Bilića. Sudac Jose Maria Garcia Aranda nije previše oklijevao i odlučio je isključiti francuskog stopera.
Blancu je to jedini crveni karton kojeg je dobio u francuskom dresu. Bez obzira na karton, Francuska je slavila protiv Hrvatske golovima Lilliana Thurama i prošla u finale SP-a koje su naposljetku osvojili.
Poznat je po činjenici da je prvi u nogometnoj povijesti postigao zlatni gol 28. lipnja 1998. godine na susretu protiv Paragvaja.
U igračkoj karijeri nastupao je za Montpellier, Napoli, Nimes, Saint-Etienne, Auxerre, Barcelonu, Marseille, Inter i Manchester United. Zanimljiva je činjenica da je profesionalnu karijeru počeo na poziciji prednjeg veznog, a nakon se etablirao na stoperu.
S reprezentacijom Francuske ispod 21 godine osvojio je Euro 1988. i dobio titulu najboljeg igrača turnira. To je bila potvrda njegove kvalitete zbog koje je godinu kasnije upisao debi u A vrsti.
Nakon igračke karijere bacio se u trenerske vode. Vodio je Bordeaux, Francusku, PSG, Al Rayyan, Lyon i Al Ittihad. Najdulje se zadržao u PSG-u kojeg je vodio na 173 utakmice od 2013. do 2016.
Kao trener započeo je revoluciju PSG-a s kojim je osvojio četiri francuska prvenstva, dva kupa i pet superkupova.
Trenutačno je nezaposlen, Al Ittihad odlučio je s njime raskinuti suradnju krajem rujna nakon godine treniranja saudijskog prvoligaša. S Ittihadom je prošle sezone osvojio saudijsko prvenstvo.
U svjetski poznatoj nogometnoj simulaciji i igrici EA Sports FC 26 u sklopu 'Ultimate teama' posjeduje karticu ikone. EA mu je dodijelio ocjenu 88, s naglaskom na odlične defenzivne i atribute snage. Kartica se može dobiti kroz otvaranje paketića ili kupovinom od drugih igrača u sklopu igrice.
