BILIĆEV KRVNIK

FOTO Njegov je potez zgrozio Hrvatsku, ušao je u nogometnu povijest, a danas slavi jubilej

Laurent Blanc (60) bivši je francuski nogometni reprezentativac i izbornik. Svjetski i europski prvak poznat je po svojoj stamenitoj posturi i slovi za jednog od najboljih stopera u povijesti
Svjetski prvak s Francuskom 1998. godine Laurent Blanc slavi 60. rođendan. Rođen je 1965. u manjem gradiću Alesu na jugu Francuske. Kao igrač zaigrao je 97 puta za Francuze i postigao 16 golova. S Trikolorima je uzeo i Euro 2000. godine. | Foto: FIFA/Screenshot
