FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'

Martin Erlić je debitirao za Hrvatsku u lipnju 2022. godine protiv Francuske, a u nedjelju je protiv Gilbraltara (3-0) zabio prvi gol u 11. nastupu. Ovaj skromni mladić iz Tinja oduševio je Hrvatsku. Kada dođe doma, pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima
Hrvatski reprezentativac ispunio je san u nedjelju navečer. Bio mu je to 11. nastup za reprezentaciju, svojevremeno je zbog poziva reprezentacije propustio bratovo vjenčanje, nije ni pitao izbornika, a sad je postao i strijelac. Sve mu se skupilo u tom trenutku, sav put koji je prošao do velike pozornice i dresa u kvadratićima. I muški je zaplakao. | Foto: Vjeran Žganec Rogulja/Dino Stanin/PIXSELL
