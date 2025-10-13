FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'

Martin Erlić je debitirao za Hrvatsku u lipnju 2022. godine protiv Francuske, a u nedjelju je protiv Gilbraltara (3-0) zabio prvi gol u 11. nastupu. Ovaj skromni mladić iz Tinja oduševio je Hrvatsku. Kada dođe doma, pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima
Hrvatski reprezentativac ispunio je san u nedjelju navečer. Bio mu je to 11. nastup za reprezentaciju, svojevremeno je zbog poziva reprezentacije propustio bratovo vjenčanje, nije ni pitao izbornika, a sad je postao i strijelac. Sve mu se skupilo u tom trenutku, sav put koji je prošao do velike pozornice i dresa u kvadratićima. I muški je zaplakao.
Foto: Vjeran Žganec Rogulja/Dino Stanin/PIXSELL
|
' Nisam imao baš pozitivnu godinu prošle godine, ali radi i trud se isplati. Sretan sam zbog gola', rekao je Erlić, dok su mu suze radosnice klizile niz obraze. Ljetos je napustio Bolognu i otišao u danski Midtjylland
Martin Erlić (27) je tiho ušao u hrvatsku reprezentaciju, bez prevelike pompe, a ubrzo je postao nezamjenjivo ime na popisu Zlatka Dalića. Skromni mladić iz Tinja pokraj Zadra koji na godišnjem odmoru pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima, izrastao je u krasnog čovjeka i sjajnog stopera. No, put do toga bio je nevjerojatno težak.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Odrastao je u velikoj obitelji s dva brata i dvije sestre, a u djetinjstvu je osjetio što je to siromaštvo. 'Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. Bile su životinje u jednoj prostoriji i od njih nas je dijelio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka kao što je skupljanje boca. Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe', rekao je Erlić u emisiji 'Knjaz kod Vatrenih'
Foto: Instagram
Prije tri godine, nakon što je debitirao za Hrvatsku u Ligi nacija, obitelji je pomagao u poljoprivrednim poslovima u rodnom Tinju. Erlići su skromna i skladna obitelj, obrađuju zemlju, žive od poljoprivrede i stočarstva. I sva djeca im pomažu, pa tako i Martin. Imaju po 500 stabala masline i višnje, 1000 trsova u vinogradu, hektare polja zasađenih mrkvom, kapulom, češnjakom, graškom, bobom..., stado ovaca, svinje, kokoši...
'Tajna dobrog uroda je pripremiti zemlju, kao što i ja moram pripremiti tijelo uoči sezone. Od životinja obožavam konje, koje nismo nikad imali, ali volio bih ih imati nekad u životu. A u djetinjstvu je bilo anegdota i sa životinjama, jednom me napao gusak jer sam se previše približio njegovim guskama' kazao nam je nasmijani Martin u intervjuu prije nekoliko godina.
- Najdraži je posao vaditi krumpire, dođe 15-20 ljudi pa je zezancija. Mrkva se ručno bere, prođu plugom pa ih mi pokupimo. S bratom sam vodu vozio kamionom kad treba natapati povrće. A najmanje drago... Ne, nije raznositi đubar nego u ići zimi u polje, kad je ledeno, vadiš mrkvu i smrzneš se. Pomažući obitelji kao djete sam stekao radne navike, a hodajući do treninga po kamenjaru ojačao sam zglobove - smije se Martin, koji nas je spremno poveo do polja, pokazao nam nasade, a nakon toga i do terena u Raštanima gdje je igrao nogomet za nekadašnjeg trećeligaša. Na žalost, danas potpuno zapuštenoga.
Nogomet je počeo trenirati s devet godina u NK Raštanima, a tri godine kasnije otišao je u Dinamo. 'Plakao sam svaku večer prvih mjesec dana. Nisam mogao nazvati majku i oca, rekao mi je ako vidi da plačem, da se odmah vraćam kući. Zvao sam sestre i braću. Nije lako, ali isplatilo se. Nisam bio tehnički potkovan, ali sam radio više od drugih. Prije spavanja sam radio vježbe stabilizacije. Znao sam da će mi se to isplatiti. Malo po malo i to bude puno', kazao je Erlić.
U Dinamu se nije dugo zadržao. Preselio je u Rijeku pa 2014. godine otišao u Parmu. No, klub je ubrzo ispao u četvrtu ligu pa je završio u Sassuolu. Kroz posudbe se probio do prve postave pa prošle godine izborio transfer u Bolognu. No, tamo se nije naigrao, ovog ljeta prešao je u danski Midtjylland.
Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je u lipnju 2022. godine protiv Francuske. 'Zbog tog poziva sam propustio bratovo vjenčanje. Nije bilo lako, suigrači su mi rekli da pitam izbornika da me pusti, ali san mi je bio igrati za Hrvatsku. Nije mi to došlo u ni jednom trenutku da ga upitam. Brat mi je rekao da se ništa ne brinem, cijeloj obitelji je bio san da zaigram za Hrvatsku. Rekao je brat da će se ženiti još jednom ha-ha', ispričao je Erlić.
Od tada je nezamjenjiv na Dalićevom popisu. Bio je dio reprezentacije koja je 2022. godine osvojila svjetsku broncu u Katru, a ima u vitrinama i srebro iz Lige nacija. Bio je s 'vatrenima' na Euru prošle godine, no nažalost, nismo prošli skupinu.
Martinu cvjetaju ruže i na ljubavnom planu. Već nekoliko godina je u vezi s Nikolinom Perković, a u lipnju ove godine su se zaručili.
Zaljubljeni zadarski par objavio je sretnu vijest na društvenim mrežama, a čestitke su odmah počele pristizati.
Nikolina dolazi iz Zadra, a prema njezinim fotografijama, voli putovati i po struci je optičarka.
Par je objavio prvu zajedničku fotografiju u siječnju 2024. godine, na Martinov 26. rođendan, i time potvrdio nagađanja.
Ipak, čini se da njihova veza traje već neko vrijeme jer je Nikolina bodrila reprezentaciju još 2023. u Rotterdamu. Tada je, doduše, nosila dres s prezimenom Luke Modrića.
"Iskreno, nemam neki svoj tip, da mora biti plavuša, crnka, visoka, niska... Intuitivno mi se mora svidjeti na prvu. Volim razgovorljive, duhovite cure, ne da je neka dosadna. Dodao bih da su mi naše cure puno ljepše i normalnije od Talijanki", rekao je Erlić jednom prilikom za Story, a sada je pronašao suputnicu do kraja života.
