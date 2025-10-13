FOTO Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete'

- Najdraži je posao vaditi krumpire, dođe 15-20 ljudi pa je zezancija. Mrkva se ručno bere, prođu plugom pa ih mi pokupimo. S bratom sam vodu vozio kamionom kad treba natapati povrće. A najmanje drago... Ne, nije raznositi đubar nego u ići zimi u polje, kad je ledeno, vadiš mrkvu i smrzneš se. Pomažući obitelji kao djete sam stekao radne navike, a hodajući do treninga po kamenjaru ojačao sam zglobove - smije se Martin, koji nas je spremno poveo do polja, pokazao nam nasade, a nakon toga i do terena u Raštanima gdje je igrao nogomet za nekadašnjeg trećeligaša. Na žalost, danas potpuno zapuštenoga. | Foto: Dino Stanin/PIXSELL