FOTO Lova do krova: Pogledajte koliko su uprihodili Petković i Livaja, Mišić, Rakitić, Ademi...

Na portalu Fine Info.BIZ objavljeni su podaci o prihodima i dobiti poduzetnika u prošloj godini, pa tako i nogometaša. Pogledajte kako stoje nogometaši Dinama i Hajduka, uključujući i one koji su otišli
FINA je na svom internetskom portalu Info.BIZ transparentno objavila podatke o prihodima i dobiti/gubicima poduzetnika u 2025., a među njima je i dobar dio nogometaša. Donosimo presjek podataka o igračima Dinama i Hajduka od najmanjeg do najvećeg prihoda, uz napomenu kako su neki igrači registrirani kao obrtnici dohodaši pa za njih nema podataka, poput Diona Drene Belje, Gabriela Vidovića, Rokasa Pukštasa, Zvonimira Šarlije i drugih.
HUGO GUILLAMON (Hajduk, stigao na ljeto): prihod 50.323 eura, dobit 38.305
DOMINIK LIVAKOVIĆ (Dinamo, stigao u 2026.): prihod 73.000 eura, dobit 23.650
MAXIME BERNAUER (Dinamo, otišao u Saint Etienne): prihod 71.885 eura, dobit 56.051
DARIO ŠPIKIĆ (Dinamo, otišao u Rio Ave): prihod 94.957 eura, dobit 36.991
CARDOSO VARELA (Dinamo, prvotimac od ljeta): prihod 178.952 eura, dobit 157.453
ANTE REBIĆ (Hajduk, stigao na ljeto): prihod 187.500 eura, dobit 137.850
MOUNSEF BAKRAR (Dinamo, stigao na ljeto): prihod 192.016 eura, dobit 164.111
IVICA IVUŠIĆ (Hajduk, stigao na ljeto): prihod 239.254 eura, dobit 135.075
IVAN FILIPOVIĆ (Dinamo): prihod 267.221 euro, dobit 144.268
MORENO ŽIVKOVIĆ (Dinamo, otišao u Vukovar): prihod 270.018 eura, dobit 193.746
MARKO SOLDO (Dinamo, stigao na ljeto iz Osijeka): prihod 274.583 eura, dobit 114.004
DOMINIK PRPIĆ (Hajduk, otišao u Porto): prihod 283.456 eura, dobit 202.905
ROBERT MUDRAŽIJA (Dinamo, otišao u AEK Larnacu): prihod 322.925 eura, dobit 199.463
SERGI DOMINGUEZ (Dinamo, stigao na ljeto): prihod 344.069 eura, dobit 264.613
ANTHONY KALIK (Hajduk): prihod 351.834 eura, dobit 116.941
STEFAN RISTOVSKI (Dinamo, otišao u Sarajevo): prihod 413.619 eura, dobit 305.433
WILFRIED KANGA (Dinamo, otišao u Gent): prihod 416.599 eura, dobit 363.956
ISMAËL BENNACER (Dinamo, stigao u rujnu): prihod 427.169 eura, dobit 378.543
NIKO GALEŠIĆ (Dinamo): prihod 509.727 eura, dobit 414.560
LUKA STOJKOVIĆ (Dinamo): prihod 521.766 eura, dobit 217.414
DEJAN LJUBIČIĆ (Dinamo, stigao na ljeto, otišao 2026. u Schalke): prihod 551.512 eura, dobit 470.759
JUAN CÓRDOBA (Dinamo): prihod 551.512 eura, dobit 470.759
KEVIN THÉOPHILE-CATHERINE (Dinamo): prihod 562.777 eura, dobit 476.732
MATTEO PÉREZ VINLOF (Dinamo, stigao na ljeto): prihod 581.411 eura, dobit 496.559
MIHA ZAJC (Dinamo, stigao na ljeto): prihod 596.562 eura, dobit 511.304
DINO PERIĆ (Dinamo): prihod 601.087 eura, dobit 493.854
FILIP KROVINOVIĆ (Hajduk): prihod 624.948 eura, dobit 489.740
MIHAEL ŽAPER (Hajduk, otišao u Lokomotivu pa u Radomlje): prihod 630.188 eura, dobit 472.565
RONAËL PIERRE-GABRIEL (Dinamo): prihod 666.442 eura, dobit 568.292
GONZALO VILLAR (Dinamo, stigao na ljeto, otišao 2026. u Elche): prihod 672.773 eura, dobit 60.035
SANDRO KULENOVIĆ (Dinamo, otišao u Torino): prihod 697.241 eura, dobit 591.694
SAMY MMAEE (Dinamo, otišao u Qarabag): prihod 780.955 eura, dobit 670.938
ARIJAN ADEMI (Dinamo, otišao u Ujpest): prihod 865.311 eura, dobit 690.467
JOSIP MIŠIĆ (Dinamo): prihod 1,24 milijuna eura, dobit 845.120
IVAN RAKITIĆ (Hajduk, otišao u mirovinu): prihod 1,29 mil. eura, dobit 823.527
BRUNO PETKOVIĆ (Dinamo, otišao u Kocaelispor): prihod 1,54 mil. eura, dobit 1,19 mil.
MARKO LIVAJA (Hajduk): prihod 1,71 mil. eura, dobit 1,29 mil.
MARKO PJACA (Dinamo, otišao u Twente): prihod 2,17 milijuna eura, dobit 1,68
