ZADNJA NIKEOVA GARNITURA FOTO Novi dresovi 'vatrenih': Evo kad i gdje će se moći kupiti

"Vatreni" će protiv Kolumbije (petak, 0.30) i Brazila (1. travnja, 2 sata) zaigrati u novim dresovima, posljednjim u 26 godina suradnje s Nikeom. Dres će službeno predstaviti u ponedjeljak u 9 sati na stranicama dobavljača i HNS-a, ali je dizajn odavno procurio na društvene mreže. Nakon Mundijala Hrvatska će nositi dresove Adidasa