FOTO Novi šokantni prizori s Poljuda: 'Poispadale su vide'

Grad Split i Hajduk nalaze se pred nimalo lakom strateškom odlukom: krenuti u iznimno zahtjevnu i skupu rekonstrukciju zaštićenog kulturnog dobra ili se odlučiti za radikalniji pristup; rušenje i gradnju potpuno novog stadiona
"Iz poljudske ljepotice poispadale vide", napisao je HNK Hajduk na društvenim mrežama. Poljud je goruća tema u Splitu, a nedavno je bila sazvana konferencija na kojoj su objavljeni rezultati studije vezani uz mogućnosti obnove Poljuda ili potpunog rušenja i izgradnje novog stadiona.
- Prezentirane su četiri opcije, a najrealnija je treća opcija. Kako je prezentirano danas, rekonstrukcija Poljuda nije moguća zbog zamora materijala koji se dogodio, odnosno utjecaja, najviše juga na konstrukciju i u idućim danima će sve biti detaljnije objašnjeno. Nosivost i konstrukcija i krova je vrlo upitna, izjavio je predsjednik Bilić.
U ovoj opciji Hajduk igra tri godine na Poljudu, od 2029. igra na rekonstruiranom Parku mladeži tri godine dok se gradi novi Poljud i početkom 2032. bi se trebala odigrati prva utakmica.
"Svakog drugog vikenda desetci tisuća navijača koji dolaze na stadion najbolji su svjedoci trenutačnog stanja i uvjeta na stadionu Poljud. Osim vremenskih (ne)prilika koje često i bitno utječu na njihov komfor, sami stadion ne zadovoljava, niti u ovom obliku može, zadovoljiti potrebe današnjih gledatelja i navijača te osigurati sadržaje koji su na nogometnim stadionima diljem Europe standard, a ne pitanje luksuza", dodao je u objavu službeni profil HNK Hajduka.
"Skoro pola stoljeća Poljud je žrtva zanemarivanja i nebrige te prebacivanja loptice odgovornosti, a vrijeme je iscurilo! Sada je trenutak u kojem Hajduk i njegovi navijači imaju priliku dobiti novi nogometni stadion i stav Hajduka je po tom pitanju jasan - novi moderni nogometni stadion nema alternativu i zato pozivamo odgovorne da što prije krenu s realizacijom projekta koji je najbrži i ekonomski najprihvatljiviji", dodali su iz Hajduka te pozvali na brzu reakciju nadležnih.
"Upravo Hajduk i njegovi navijači pokrenuli su inicijativu da se stadion zaštiti kao kulturno dobro s ciljem da mu se na taj način osigura briga i pažnja koju zaslužuje. Taj status Poljud je 2015. godine i dobio, a sve drugo je, do dana današnjeg, izostalo."
Snažno nevrijeme koje je u srpnju 2025. godine poharalo Split ostavilo je duboke ožiljke na jednom od najprepoznatljivijih simbola grada – stadionu Poljud. Godinu dana kasnije, unatoč hitnim intervencijama i financijskoj pomoći Vlade, budućnost legendarne "školjke" i dalje je obavijena velom nesigurnosti, a rasprava o njegovoj sudbini postala je jedno od ključnih splitskih pitanja.
Stotine leksanskih ploča otkinute su s prepoznatljive krovne konstrukcije, travnjak je bio potpuno potopljen, a unutrašnjost stadiona, uključujući urede i dvorane, pretrpjela je velika oštećenja.
Vlada je reagirala brzo te je nakon posjeta premijera Andreja Plenkovića odobrila bespovratnu pomoć od dva milijuna eura za najhitnije sanacijske radove.
Ono što je situaciju učinilo dodatno složenom jest činjenica da je oluja zaustavila već započete planove za cjelovitu obnovu.
Grad Split morao je poništiti višemjesečni natječaj za projektiranje i izvođenje radova vrijedan 20 milijuna eura. U službenom obrazloženju navedeno je kako "projektna dokumentacija više ne održava stvarno stanje predmeta nabave" jer je šteta bila takve prirode da je zahtijevala potpunu ponovnu procjenu stanja objekta.
