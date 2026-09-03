FOTO Novi suigrač Gvardiola i Kovačića skandalozno prekinuo vezu. Ovo bi malo tko oprostio

Inzistirao je na odlasku, a Manchester City je u posljednjim satima prijelaznog roka ispunio njegove želje. Transfer vrijedan 125 milijuna funti izjednačio je rekord Premier lige. Tim je potpisom Enzo postao suigrač hrvatskom dvojcu Gvardiolu i Kovačiću, a iza njega je i prava ljubavna drama s djevojkom koju ljubi od tinejdžerskih i siromašnih dana u Argentini
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Argentinski nogometni virtuoz Enzo Fernández (25), svjetski prvak iz Katra 2022. godine, proživljava razdoblje golemih profesionalnih i osobnih preokreta.
| Foto: instagram
Argentinski nogometni virtuoz Enzo Fernández (25), svjetski prvak iz Katra 2022. godine, proživljava razdoblje golemih profesionalnih i osobnih preokreta. |
Foto: instagram
Argentinski nogometni virtuoz Enzo Fernández (25), svjetski prvak iz Katra 2022. godine, proživljava razdoblje golemih profesionalnih i osobnih preokreta.
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok na terenu ispisuje povijest rekordnim transferom u Manchester City, kojim postaje novi suigrač Jošku Gvardiolu i Mateu Kovačiću, izvan reflektora vodio je bitku za pomirenje s Valentinom Cervantes, ljubavi iz djetinjstva i majkom njegovo dvoje djece.
| Foto: instagram
Priča Enza i Valentine počinje daleko od blještavila Londona i Manchestera, u radničkoj četvrti San Martín u okolici Buenos Airesa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Upoznali su se kao tinejdžeri preko zajedničkih prijatelja, no njihova veza postala je ozbiljna tek nakon slučajnog susreta tijekom ljetovanja.
| Foto: instagram
Bilo je to krajem 2018. godine; Enzu je bilo tek 17 godina i još uvijek se probijao kroz omladinsku akademiju slavnog River Platea, daleko od prve momčadi i zvjezdanog statusa.
| Foto: instagram
Odrastao je s četvoricom braće u domu gdje je nogomet bio sve. Otac Raúl bio je soboslikar i amaterski nogometaš, a majka Marta podrška sinovima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Enzo je često isticao žrtve roditelja, a tu je predanost prenio i u svoju vezu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Gotovo odmah nakon što su prohodali, on i Valentina započeli su zajednički život.
| Foto: instagram
Foto instagram
Novca je bilo malo, a dok je on ganjao profesionalni ugovor koji je tada izgledao kao daleki san, Valentina je na svojim leđima nosila velik dio tereta.
| Foto: instagram
Foto instagram
Radila je dva posla u srcu Buenos Airesa - ujutro u trgovini empanadama, a poslijepodne u pozivnom centru - samo kako bi platili račune.
| Foto: instagram
Foto instagram
Svoje ambicije stavila je na čekanje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prije nego što je Enzovo ime postalo poznato izvan Argentine, Valentina je studirala kako bi postala profesorica engleskog jezika, a kasnije je upisala i pravo.
| Foto: instagram
Foto instagram
Oba puta morala je napustiti kako je njegova karijera strelovito napredovala, vodeći ih od River Platea do Benfice u Portugalu, a zatim do Chelseaja u Londonu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Svaki je potez značio pakiranje cijelog života i početak iznova u novoj zemlji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Postati roditelji nije bio slučajnost, već plan.
| Foto: instagram
Valentina je oduvijek sanjala o tome da bude mlada majka.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Uvijek sam sanjala o tome da budem mlada majka, priznala je, dodavši da se zamišljala majkom s 23 ili 24 godine."
| Foto: instagram
Foto instagram
Kći Olivia stigla je 2020., tri godine prije njezina plana, kada joj je bilo samo 20.
| Foto: instagram
Foto instagram
Sina Benjamína rodila je 2023. godine.
| Foto: instagram
Foto instagram
To nije vidjela kao prepreku, već kao trenutak koji sve mijenja.
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok je Enzo postajao jedan od najutjecajnijih veznjaka svijeta, ključan igrač u pohodu Argentine na svjetski naslov i Chelseajeva zvijezda, njihova obitelj djelovala je idilično.
| Foto: instagram
No, krajem 2024., nakon šest godina veze, uslijedio je šok.
| Foto: instagram
Par je objavio da se razilazi.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako detalje nisu iznosili, mediji su pisali da je Fernández, koji je postao otac vrlo mlad, poželio "prostor za sebe" i život samca koji je propustio.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Želio je iskusiti slobodu koju mu je rano očinstvo uskratilo.
| Foto: instagram
Prekid je trajao četiri mjeseca, period koji je Valentina kasnije iskreno opisala.
| Foto: instagram
Bio je to prvi put u njezinom odraslom životu da je živjela sama.
| Foto: instagram
Isprva se preselila k baki, a zatim u stan sa svojom djecom, gdje su joj podršku pružale rođakinje i prijateljice.
| Foto: instagram
Tijekom njihove razdvojenosti, Enza Fernándeza povezivali su s argentinskom repericom Nicki Nicole i manekenkom Candelom Arizagom
| Foto: instagram
Foto instagram
Istovremeno, Valentina, koja je i sama izgradila zavidnu karijeru kao influencerica s više od 3,7 milijuna pratitelja na Instagramu, postala je meta udvaranja.
| Foto: instagram
Prema medijskim izvještajima, nakon prekida javio joj se "više od jednog nogometaša", a jedna glasina posebno je uzburkala duhove.
| Foto: instagram
Novinar Daniel Fava otkrio je u jednoj televizijskoj emisiji da je Enzo postao odlučan u namjeri da vrati Valentinu nakon što je čuo da se oko nje mota jedan od njegovih suigrača iz reprezentacije, također svjetski prvak.
| Foto: instagram
Ta je spoznaja, čini se, bila okidač. Ubrzo su se počeli pojavljivati dokazi o pomirenju.
| Foto: instagram
Par je viđen zajedno u Londonu, u kupovini u luksuznim trgovinama Selfridges i Prada. To je potvrdio i novinar Pepe Ochoa.
| Foto: instagram
Valentina je kasnije priznala da je pomirenje bila teška odluka, ali da im je razdvojenost pomogla da sazriju.
| Foto: instagram
Na pitanje kako je Enzo podnio taj period, nije izbjegla odgovor.
| Foto: instagram
Čak i usred prekida, javno ga je branila kao predanog i prisutnog oca.
| Foto: instagram
"Mislim da mu je trebao njegov prostor i to mu je jako dobro došlo - jer danas imam drugačiju osobu pored sebe," rekla je.
| Foto: instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram