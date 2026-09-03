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LJUBAV JE PREVLADALA

FOTO Novi suigrač Gvardiola i Kovačića skandalozno prekinuo vezu. Ovo bi malo tko oprostio

Inzistirao je na odlasku, a Manchester City je u posljednjim satima prijelaznog roka ispunio njegove želje. Transfer vrijedan 125 milijuna funti izjednačio je rekord Premier lige. Tim je potpisom Enzo postao suigrač hrvatskom dvojcu Gvardiolu i Kovačiću, a iza njega je i prava ljubavna drama s djevojkom koju ljubi od tinejdžerskih i siromašnih dana u Argentini
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FOTO Novi suigrač Gvardiola i Kovačića skandalozno prekinuo vezu. Ovo bi malo tko oprostio
Argentinski nogometni virtuoz Enzo Fernández (25), svjetski prvak iz Katra 2022. godine, proživljava razdoblje golemih profesionalnih i osobnih preokreta. | Foto: instagram
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Argentinski nogometni virtuoz Enzo Fernández (25), svjetski prvak iz Katra 2022. godine, proživljava razdoblje golemih profesionalnih i osobnih preokreta. | Foto: instagram
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