FOTO Novo ruho ljepotice u Kranjčevićevoj! Pogledajte spektakularne kadrove...

Novi stadion u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebz raste iz dana u dan i polako dobiva konture onoga kako bi trebao izgledati. Postavlja se krov na tribinama, a radovi bi trebali biti gotovo do kraja godine. Donosimo spektakularne fotografije koje otkrivaju u kojoj fazi je stadion
Rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj napreduje prema planu, protekla četiri mjeseca rastu tribine sa sve četiri strane, A stavljen je i krov na sjevernu tribinu.
Rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj napreduje prema planu, protekla četiri mjeseca rastu tribine sa sve četiri strane, A stavljen je i krov na sjevernu tribinu. |
Rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj napreduje prema planu, protekla četiri mjeseca rastu tribine sa sve četiri strane, A stavljen je i krov na sjevernu tribinu.
Raduje i prognoza završetka radova. Naime, oni grublji trebali bi biti gotovi već u travnju, obrtnički su u većem opsegu planirani za kraj ožujka, a glavni građevinski radovi, uključujući konstrukciju krova, trajat će do lipnja.
Naravno, nakon toga slijedi uređenje interijera i javne površine oko stadiona, naposljetku i terena, prije nego lopta prvi put krene s centra. Prognoze su da će radovi biti završeni do kraja godine, no onda stadion mora zadovoljiti kriterije Fife i Uefe kako bi se mogao staviti u upotrebu.
Zagreb će ove godine dobiti moderno nogometno zdanje s 11.163 mjesta na kojem će od drugog dijela iduće sezone igrati Dinamo i Lokomotiva, a povremeno i hrvatska nogometna reprezentacija.
avršetak radova na Kranjčevićevoj presudan je za cjelokupnu nogometnu infrastrukturu u glavnom gradu. Naime, tek nakon što se Lokomotiva i Dinamo privremeno presele na novi stadion, što se očekuje krajem 2026. godine, mogu započeti dugo očekivani radovi na rušenju i izgradnji novog stadiona u Maksimiru.
Radove izvodi austrijska tvrtka Strabag koja je dobila i projekt izgradnje gradskog bazena u Španskom, a radila je i na osječkoj Opus Areni.
