FOTO Obožava golišave fotke i glasno stenje. Prva tenisačica svijeta rekla je 'sudbonosno da'

Arina Sabalenka, bjeloruska teniska zvijezda i svjetski broj jedan, objavila je zaruke s dugogodišnjim partnerom Georgiosom Frangulisom. U romantičnom ambijentu, uz svijeće i ruže, Sabalenka je rekla 'da' brazilskom milijunašu
Arina Sabalenka (27), bjeloruska teniska zvijezda i trenutno najbolja igračica svijeta, podijelila je s milijunima svojih pratitelja na Instagramu jednu od najvažnijih vijesti iz svog privatnog života, zaruke s dugogodišnjim partnerom.
U kratkom videu koji je objavila na svom Instagram profilu, Arina Sabalenka prikazala je trenutak koji će pamtiti cijeli život.
Njezin partner, brazilski poduzetnik Georgios Frangulis, kleknuo je pred nju u nevjerojatno romantičnom ambijentu.
Terasa uz bazen bila je ukrašena stotinama ružičastih i bijelih ruža te osvijetljena mnoštvom svijeća, stvarajući bajkovitu atmosferu pod noćnim nebom.
Vidno iznenađena i presretna tenisačica, odjevena u ležernu kombinaciju bijele majice i traperica, bez razmišljanja je pristala, nakon čega je uslijedio strastveni poljubac i zagrljaj.
Ova sretna vijest dolazi u trenutku kada Sabalenka dominira svjetskim tenisom.
Nakon što je i 2025. godinu završila kao svjetski broj jedan, Bjeloruskinja je furiozno ušla i u novu sezonu.
Osvojila je turnir Brisbane International te igrala finale Australian Opena, upisavši impresivan omjer od jedanaest pobjeda i samo jednog poraza.
Poznata po svom nadimku "Tigrica" i iznimno agresivnom stilu igre koji se temelji na snažnim udarcima s osnovne linije, Sabalenka na terenu ne pokazuje milost.
No, ovom objavom otkrila je svoju nježniju, romantičnu stranu, što su njezini obožavatelji s oduševljenjem pozdravili.
Njezin zaručnik Georgios Frangulis često je uz nju na turnirima i smatra se velikim dijelom njezine podrške na putu do uspjeha.
Čini se da je privatna sreća dodatno motivira, što bi moglo zabrinuti njezine suparnice.
Tenisačica se trenutno nalazi u Indian Wellsu u Kaliforniji, gdje se priprema za nastup na prestižnom BNP Paribas Openu.
Kao prva nositeljica, slobodna je u prvom kolu, a svoj prvi meč igrat će u petak, šestog ožujka.
Dok se njezine protivnice pripremaju za razorne udarce na terenu, četverostruka Grand Slam pobjednica proživljava najljepše trenutke u privatnom životu.
Inače, Sabaljenka je i stekla reputaciju tenisačice koja glasno stenje.
