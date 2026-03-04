Obavijesti

VESELJE ZA BJELORUSKINJU

Arina Sabalenka, bjeloruska teniska zvijezda i svjetski broj jedan, objavila je zaruke s dugogodišnjim partnerom Georgiosom Frangulisom. U romantičnom ambijentu, uz svijeće i ruže, Sabalenka je rekla 'da' brazilskom milijunašu
FOTO Obožava golišave fotke i glasno stenje. Prva tenisačica svijeta rekla je 'sudbonosno da'
Arina Sabalenka (27), bjeloruska teniska zvijezda i trenutno najbolja igračica svijeta, podijelila je s milijunima svojih pratitelja na Instagramu jednu od najvažnijih vijesti iz svog privatnog života, zaruke s dugogodišnjim partnerom.  | Foto: Instagram
