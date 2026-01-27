FOTO Obrane posvećuje njoj: Koga ljubi 'hobotnica' Dominik?

Rukometna senzacija Dominik Kuzmanović, poznat kao "hobotnica", i njegova djevojka Kim Norma Müller osvajaju srca javnosti svojim romantičnim trenucima nakon utakmica
Dok hrvatska rukometna reprezentacija ostvaruje uspjehe, ističe se ime golmana Dominika Kuzmanovića. Mladi sportaš iz Dugog Sela obranama privukao pažnju javnosti i dobio nadimak "hobotnica". Nakon utakmica, često ide prema tribinama gdje ga čeka njegova djevojka, Kim Norma Müller.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dok hrvatska rukometna reprezentacija ostvaruje uspjehe, ističe se ime golmana Dominika Kuzmanovića. Mladi sportaš iz Dugog Sela obranama privukao pažnju javnosti i dobio nadimak "hobotnica". Nakon utakmica, često ide prema tribinama gdje ga čeka njegova djevojka, Kim Norma Müller. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dok hrvatska rukometna reprezentacija ostvaruje uspjehe, ističe se ime golmana Dominika Kuzmanovića. Mladi sportaš iz Dugog Sela obranama privukao pažnju javnosti i dobio nadimak "hobotnica". Nakon utakmica, često ide prema tribinama gdje ga čeka njegova djevojka, Kim Norma Müller.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Instagram
Tijekom velikih natjecanja, kamere su redovito snimale trenutke nakon utakmica. Dominik Kuzmanović prilazio bi svojoj djevojci na tribinama, a snimke njihovih zagrljaja dijelile su se putem domaćih medija i društvenih mreža. To je izazvalo interes javnosti o tome tko je ona.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Iako par svoju privatnost uglavnom čuva, otkriveno je da je riječ o Zagrepčanki Kim Normi Müller, diplomiranoj ekonomistici. Viđena je kako ga bodri s tribina noseći njegov zeleni dres, a vezu je potvrdio i sam Kuzmanović kad je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju.
| Foto: LinkedIn
Foto Instagram
Iako je odrasla u Zagrebu, Kim Norma Müller rođena je u Njemačkoj, u Frankfurtu na Majni, gdje je provela rano djetinjstvo. Nakon povratka u Hrvatsku, završila je XVIII. jezičnu gimnaziju, a potom i Ekonomski fakultet, smjer Menadžment i organizacija. Karijeru je počela graditi na drugoj godini studija, kada se zaposlila kao asistentica voditelja projekata u jednoj marketinškoj agenciji. Danas je zaposlena u marketinškom odjelu tvrtke specijalizirane za dizajn interijera.
| Foto: Instagram
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Osim poslovnih ambicija, Kim je aktivna u sportu. Dok on slobodno vrijeme provodi u podvodnom ribolovu, njezine aktivnosti uključuju skijanje, tenis i jedrenje. U jednom je razgovoru otkrila kako je sport ispunjava i opušta.
| Foto: Instagram
Foto Screenshot/X
- Volim organizirati putovanja, druženja s prijateljima i sve tipove proslava. Sport je moja druga velika ljubav pa tako skijam, igram tenis i jedrim. Sve me to ispunjava i opušta nakon radnog dana, no ponekad se zna pretvoriti u pravu avanturu - kazala je jednom prilikom za Gloriju.
| Foto: Instagram
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Dominik Kuzmanović rođen je 15. kolovoza 2002. u Dugom Selu, a rukomet nije bio njegov prvi sportski izbor. Karijeru je započeo u taekwondou, slijedeći stope ujaka koji je osvajao medalje na svjetskim i europskim prvenstvima. S pet godina, gledajući starijeg brata Mateja, odlučio se za rukomet.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Zabavni radio/Facebook
Prve korake napravio je u RK Dugo Selo, a afirmirao se u dresu našičkog Nexea, gdje se istaknuo kao talentiran mladi golman. Od prošle godine brani za njemački VfL Gummersbach, a za seniorsku reprezentaciju debitirao je s 20 godina.
| Foto: Zabavni radio/Facebook
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Iako je Dominik ranije rijetko govorio o privatnom životu, jednom je prilikom otkrio kakve ga djevojke privlače.
| Foto: Instagram
Foto Weekend Media Festival
- Što se tiče fizičkog izgleda, nemam određeni tip. Općenito volim opuštene i duhovite djevojke, a ne sviđaju mi se one umišljene - rekao je rukometaš.
| Foto: Instagram
Foto Screenshot/X
Zbog njegovog angažmana u Njemačkoj, par ne živi zajedno, ali Kim ga često posjećuje.
| Foto: YouTube
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Petter Arvidson/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL