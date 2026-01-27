FOTO Obrane posvećuje njoj: Koga ljubi 'hobotnica' Dominik?

Iako je odrasla u Zagrebu, Kim Norma Müller rođena je u Njemačkoj, u Frankfurtu na Majni, gdje je provela rano djetinjstvo. Nakon povratka u Hrvatsku, završila je XVIII. jezičnu gimnaziju, a potom i Ekonomski fakultet, smjer Menadžment i organizacija. Karijeru je počela graditi na drugoj godini studija, kada se zaposlila kao asistentica voditelja projekata u jednoj marketinškoj agenciji. Danas je zaposlena u marketinškom odjelu tvrtke specijalizirane za dizajn interijera. | Foto: Instagram