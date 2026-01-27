Obavijesti

EKONOMISTICA I SPORTAŠICA

FOTO Obrane posvećuje njoj: Koga ljubi 'hobotnica' Dominik?

Rukometna senzacija Dominik Kuzmanović, poznat kao "hobotnica", i njegova djevojka Kim Norma Müller osvajaju srca javnosti svojim romantičnim trenucima nakon utakmica
Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva
Dok hrvatska rukometna reprezentacija ostvaruje uspjehe, ističe se ime golmana Dominika Kuzmanovića. Mladi sportaš iz Dugog Sela obranama privukao pažnju javnosti i dobio nadimak "hobotnica". Nakon utakmica, često ide prema tribinama gdje ga čeka njegova djevojka, Kim Norma Müller. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
