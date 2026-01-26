Slovenci su bili u nokdaunu pa ponovili Hrvatsku. Ni Francuzi i Danci ne bi izveli što su oni...

Slovenija je možda i najveće iznenađenje Europskog prvenstva. Otpisali su vjerojatno i sami sebe uoči Europskog prvenstva jer teško bi i Danska ili Francuska na takvoj razini pokrpale reprezentaciju nakon deset ozljeda i otkaza, redom ključnih igrača, ali Uroš Zorman uspio je baš to.

Teško su pobijedili Crnu Goru u golijadi (41-40) u prvoj utakmici, a u sljedećoj bili jednom nogom izvan turnira. Švicarska je vodila 23-14 pa 27-19 u 40. minuti. Zorman je izludio, dobio crveni karton, a Slovenci krila na kojima su poletjeli do preokreta i mirne pobjede protiv Farskih Otoka. Tih -9 mi posebno pamtimo iz 2017. i utakmice za broncu. I oni imaju računicu za polufinale s dvije pobjede protiv nas i Islanda. Pa čak i s porazom protiv Hrvatske, nadali bi se pomoći Mađara pobijede li Island.

Klemen Ferlin, Miha Zarabec, Aleks Vlah, Mitja Janc, Jaka Malus, Nejc Cehte, Tadej Kljun, Blaž Blagotinšek, Rok Ovniček, Matej Gaber. Vjerojatno bi svi bili u Zormanovih 20 za Europsko prvenstvo. Nije ovdje trebao biti ni Borut Mačkovšek, koji je uz Blagotinšeka zatražio predah. To su prva dva čovjeka obrane uz Gabera, Mačkovšek se naknadno odazvao kad je vidio što se događa.

Malmo: Susret Slovenije i Mađarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koga nema, zna se što. Domen Makuc i pakleni Blaž Janc vuku napad, a to je, uz Mema i N'Guessana, napad Barcelone, pa dodatak nije potreban. S Mačkovšekom u igri imaju vanjski šut, a napadu su u ovim okolnostima dodali i mlađeg Makuca, Andraža iz Celja, koji je otkriće jer dosad nije imao šansu. Domen Makuc treći je strijelac turnira s 37 golova, Janc sedmi s 30 i to u punom obujmu kao desni vanjski, a dovoljno nam je da se sjetimo Pariza kako to izgleda. On i Vlah 16 golova.

Bez Lesjaka i Ferlina jedinicu na golu drži Baznik iz francuskog Aixa, na trenutke je protiv Švedske bio impresivan, ali u kontinuitetu to nije, kao ni Miljan Vujović iz Stuttgarta. U Tilenu Kodrinu iz Gummersbacha imaju Davida Mandića, Jancovo je mjesto zakapario Domen Novak iz Flensburga. Igraju 60 minuta.

Kuzmanovićev suigrač u Gummersbachu je i pivot Kristijan Horžen, koji s Mačkovšekom drži sredinu obrane. Matic Suholežnik, nekad u Zagrebu, imao je dvije utakmice suspenzije nakon Farskih Otoka, tu i tamo pomogne Stefan Žabić.

Prije godinu dana u Areni smo ih trebali pobijediti za četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Slovencima nije trebalo, krenuli smo s 0-5 i gotovo osam minuta bez gola pa pobijedili 29-26. Svaka je teška borba, spremni smo i u utorak od 18:00 za takvu.