FOTO Od 'mrava' do divova! Evo kako je košarkaški trio izgledao u mladosti, bili su prvaci Europe

Fantastičnu generaciju juniora u KK Zagrebu 2010-ih godina predvodio je trojac Dario Šarić, Mario Hezonja i Dominik Mavra. Oni su 2011. godine osvojili juniorsku Euroligu, a MVP turnira bio je danas kapetan Hrvatske Šarić
Košarkaški klub Zagreb, poznat pod nadimkom 'mravi' kao simbolom marljivosti, na prijelazu u drugo desetljeće 21. stoljeća dosegnuo je vrhunac. Seniorska momčad osvojila je povijesni naslov prvaka Hrvatske, a juniorska se popela na krov Europe.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Košarkaški klub Zagreb, poznat pod nadimkom 'mravi' kao simbolom marljivosti, na prijelazu u drugo desetljeće 21. stoljeća dosegnuo je vrhunac. Seniorska momčad osvojila je povijesni naslov prvaka Hrvatske, a juniorska se popela na krov Europe. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Košarkaški klub Zagreb, poznat pod nadimkom 'mravi' kao simbolom marljivosti, na prijelazu u drugo desetljeće 21. stoljeća dosegnuo je vrhunac. Seniorska momčad osvojila je povijesni naslov prvaka Hrvatske, a juniorska se popela na krov Europe.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Tu generaciju predvodio je trojac o kojem će se i danas priča: Dario Šarić, Mario Hezonja i Dominik Mavra. Ipak, kao u nekoj sportskoj tragediji, uspon je bio jednako strelovit kao i kasniji pad koji je klub odveo u zaborav.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Godina 2011. zlatnim je slovima upisana u povijest kluba osnovanog 1970. pod imenom KK Siget. Dok je seniorska momčad koračala prema naslovu prvaka, mladići koje je vodio trener Andrej Tesla ispisali su najljepšu stranicu omladinskog pogona.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Na prestižnom Nike International Junior Tournamentu, neslužbenom klupskom prvenstvu Europe za juniore, Zagreb je otišao do samog kraja.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U finalu odigranom u Barceloni čekao ih je moćni litavski Žalgiris, no "mravi" su bili nezaustavljivi. Slavili su 76-65 i postali prvaci Europe, a način na koji su to učinili najavio je rađanje svjetskih klasa.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Dario Šarić odigrao je utakmicu za pamćenje i ostvario triple-double s 19 koševa, 14 skokova i deset asistencija, što mu je donijelo titulu MVP-ja turnira.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Uz njega je briljirao Mario Hezonja s 19 koševa i šest skokova.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Dominik Mavra dodao je 16 koševa, šest skokova i pet ukradenih lopti.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Iako je klub ubrzo krenuo silaznom putanjom, trojica predvodnika juniorske generacije potvrdila su svoju klasu u godinama koje su uslijedile. Dario Šarić je nakon Zagreba prešao u Cibonu, s kojom je 2014. osvojio ABA ligu kao MVP, a zatim je preko Anadolu Efesa izgradio dugu i uspješnu NBA karijeru, postavši kapetan i lider hrvatske reprezentacije.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Mario Hezonja je 2012. otišao u Barcelonu, a tri godine kasnije izabran je kao peti pick na NBA draftu. Nakon epizoda u Orlandu, New Yorku i Portlandu, vratio se u Europu gdje je s Real Madridom osvojio Euroligu i postao jedan od najboljih igrača na kontinentu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Dominik Mavra izgradio je sjajnu karijeru u Europi, a kao kapetan Zadra osvojio je prvenstvo i dva Kupa, etabliravši se kao jedan od ključnih playmakera hrvatske reprezentacije.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Klub koji je bio na vrhu hrvatske i europske košarke počeo se urušavati. Kulminacija je stigla 2018. godine, kada je KK Zagreb ispao iz Premijer lige, a ubrzo nakon toga, zbog blokiranog računa i nemogućnosti daljnjeg funkcioniranja, klub je ugašen i otišao u stečaj.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Gotovo u isto vrijeme preminuo je i osnivač te dobri duh kluba, legendarni Boško Božić Pepsi, čime je na najtužniji mogući način stavljena točka na priču o "mravima" iz Trnskog.
| Foto: Tomislav Miletić/Marko Lukunić/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Grgur Zucko/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL