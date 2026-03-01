Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PUTOVANJE U PROŠLOST

FOTO Od 'mrava' do divova! Evo kako je košarkaški trio izgledao u mladosti, bili su prvaci Europe

Fantastičnu generaciju juniora u KK Zagrebu 2010-ih godina predvodio je trojac Dario Šarić, Mario Hezonja i Dominik Mavra. Oni su 2011. godine osvojili juniorsku Euroligu, a MVP turnira bio je danas kapetan Hrvatske Šarić
Zagreb: Dominik Mavra, Dario Šari? i Mario Hezonja, juniori KK Zagreb CO
Košarkaški klub Zagreb, poznat pod nadimkom 'mravi' kao simbolom marljivosti, na prijelazu u drugo desetljeće 21. stoljeća dosegnuo je vrhunac. Seniorska momčad osvojila je povijesni naslov prvaka Hrvatske, a juniorska se popela na krov Europe. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/50
Košarkaški klub Zagreb, poznat pod nadimkom 'mravi' kao simbolom marljivosti, na prijelazu u drugo desetljeće 21. stoljeća dosegnuo je vrhunac. Seniorska momčad osvojila je povijesni naslov prvaka Hrvatske, a juniorska se popela na krov Europe. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026