FOTO Od Torcide i Kohorte do Boysa i Demona: Evo najboljih koreografija u HNL-u u 2025.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Godina na izmaku idealna je prilika da se prisjetimo koreografija koje su oduševile javnost u 2025. godini u HNL-u. Kreativni su bili Boysi, Torcida, Kohorta, Armada pa i pulski Demoni... | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
