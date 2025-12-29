FOTO Od Torcide i Kohorte do Boysa i Demona: Evo najboljih koreografija u HNL-u u 2025.

Godina na izmaku idealna je prilika da se prisjetimo koreografija koje su oduševile javnost u 2025. godini u HNL-u. Kreativni su bili Boysi, Torcida, Kohorta, Armada pa i pulski Demoni...
Hajdukovi su navijači na utakmici protiv Osijeka u 13. kolu razvili transparent s natpisom "Od osnutka do sada, Torcida avangarda"
Dok su Boysi koreografiju na utakmici protiv Lokomotive posvetili kralju Tomislavu
A Puležani su na sebi svojstven način poručili igračima da nisu zadovoljni prezentacijama. Na više različitih jezika izrazili su nezadovoljstvo
Kohorta je svoj bijes usmjerila prema upravi kluba, a posebno je kreativna bila s koreografijom koja se tiče desinsekcije, kako su napomenuli
Armada je izrazila podršku za Radomira Đalovića nakon što je dobio otkaz
A mnogo je bilo koreografija koje su se ticale preminulih navijača, legendi kluba, funkcionera...
Boysi su uzburkali duhove porukom za gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića
