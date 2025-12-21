FOTO Odbojkašica Dora očarava pojavom: 'Volim se dotjerati...'

Hrvatska odbojkašica Dora Matas (31) od svoje devete godine je u Riboli iz Kaštela. Godine 2019. dobila je nagradu za najboljeg libera u hrvatskoj ligi, ali u hrvatsku reprezentaciju nikad nije dobila poziv
Hrvatska odbojkašica Dora Matas (31) od svoje devete godine je u Riboli iz Kaštela. Godine 2019. dobila je nagradu za najboljeg libera u hrvatskoj ligi, ali u hrvatsku reprezentaciju nikad nije dobila poziv
| Foto: Instagram
Hrvatska odbojkašica Dora Matas (31) od svoje devete godine je u Riboli iz Kaštela. Godine 2019. dobila je nagradu za najboljeg libera u hrvatskoj ligi, ali u hrvatsku reprezentaciju nikad nije dobila poziv
|
Foto: Instagram
Hrvatska odbojkašica Dora Matas (31) od svoje devete godine je u Riboli iz Kaštela. Godine 2019. dobila je nagradu za najboljeg libera u hrvatskoj ligi, ali u hrvatsku reprezentaciju nikad nije dobila poziv
| Foto: Instagram
- Nažalost, nisam ga nikad dobila, čak ni tad kad sam dobila nagradu za najboljeg libera. Ne znam što reći na tu temu, mislim da sam u konkurenciji na mojoj poziciji u nekom trenutku svakako zaslužila poziv - rekla je tim povodom
| Foto: Instagram
Osim po ljepoti, Matas se ističe i po akademskom obrazovanju. Završila je tri godine Kineziološkog fakulteta, a osim toga studira i kriminalistiku u Mostaru te pravo u Splitu
| Foto: Instagram
- Kriminalistika me oduvijek zanimala, a tek se nedavno kod nas pojavila forenzika - priznaje Dora
| Foto: Instagram
Jedna je od najljepših hrvatskih odbojkašica, ali istaknula je da se ne vidi u modnom svijetu
| Foto: Instagram
- Volim se dotjerati, mislim da u klubu vodim što se toga tiče, ha, ha, no ne vidim se u tom modnom svijetu, điru, nisam fan. Uz fakultete, treninge, malo ima vremena druge zanimacije, ali za kavu uvijek
| Foto: Instagram
Prije dvije godine Dori su dijagnosticirali karcinom dojke
| Foto: Instagram
- Prva su mišljenja bila da nije opasno, ali ispalo je zaista opasno. Liječnici su uklonili sve operacijom i odlučili da ćemo liječiti terapijom, da ne idem na zračenje. Pet godina moram piti tablete da se ne bi vratilo - priznaje
| Foto: Instagram
Na Instagramu ju prati 17.000 ljudi, a sa 171 cm visine i 60 kilograma, Matas je dokaz da fizičke predispozicije nisu uvijek ključne, već u sportu vještina ipak prevladava
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram