POPLAVLJEN TEREN

FOTO Odgodili utakmicu zbog ovakvog terena, internet 'gori': 'Ima jegulja sad, treba napasti'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

"Nekidan gledam stadion od Grimsbyja što igra u četvrtoj engleskoj ligi i onda vidim ovo... koja močvara od saveza", jedan je od komentara na mrežama

Utakmica prvog kola treće nogometne lige jug između Neretve i GOŠK-a iz Kaštela odgođena je zbog poplavljenog terena. 

Puno kiše palo je u kratkom vremenu u Metkoviću i nogomet se po poplavljenom terenu ne može igrati. Internetski komentatori već su počeli s kreiranjem šala. 

  • "Neka igraju vaterpolo"
  • "Ima jegulja sad. Treba napasti"
  • "Restoran prvi red uz more"
  • "Dok je voda tu, neku vaterpolo utakmicu organizirat ako su ljudi već karte kupili da ne propadne"
  • "Nekidan gledam stadion od Grimsbyja što igra u četvrtoj engleskoj ligi i onda vidim ovo... koja močvara od saveza", neki su od komentara na društvenim mrežama. 

Neretva je prošle sezone završila treća u NL Jug sa 58 bodova, dok je GOŠK Kaštela bio osmi s 43 boda. 

