FOTO Odgodili utakmicu zbog ovakvog terena, internet 'gori': 'Ima jegulja sad, treba napasti'

Utakmica prvog kola treće nogometne lige jug između Neretve i GOŠK-a iz Kaštela odgođena je zbog poplavljenog terena.

Puno kiše palo je u kratkom vremenu u Metkoviću i nogomet se po poplavljenom terenu ne može igrati. Internetski komentatori već su počeli s kreiranjem šala.

"Neka igraju vaterpolo"

"Ima jegulja sad. Treba napasti"

"Restoran prvi red uz more"

"Dok je voda tu, neku vaterpolo utakmicu organizirat ako su ljudi već karte kupili da ne propadne"

"Nekidan gledam stadion od Grimsbyja što igra u četvrtoj engleskoj ligi i onda vidim ovo... koja močvara od saveza", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Neretva je prošle sezone završila treća u NL Jug sa 58 bodova, dok je GOŠK Kaštela bio osmi s 43 boda.