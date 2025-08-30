"Nekidan gledam stadion od Grimsbyja što igra u četvrtoj engleskoj ligi i onda vidim ovo... koja močvara od saveza", jedan je od komentara na mrežama
POPLAVLJEN TEREN
FOTO Odgodili utakmicu zbog ovakvog terena, internet 'gori': 'Ima jegulja sad, treba napasti'
Utakmica prvog kola treće nogometne lige jug između Neretve i GOŠK-a iz Kaštela odgođena je zbog poplavljenog terena.
Puno kiše palo je u kratkom vremenu u Metkoviću i nogomet se po poplavljenom terenu ne može igrati. Internetski komentatori već su počeli s kreiranjem šala.
- "Neka igraju vaterpolo"
- "Ima jegulja sad. Treba napasti"
- "Restoran prvi red uz more"
- "Dok je voda tu, neku vaterpolo utakmicu organizirat ako su ljudi već karte kupili da ne propadne"
- "Nekidan gledam stadion od Grimsbyja što igra u četvrtoj engleskoj ligi i onda vidim ovo... koja močvara od saveza", neki su od komentara na društvenim mrežama.
Neretva je prošle sezone završila treća u NL Jug sa 58 bodova, dok je GOŠK Kaštela bio osmi s 43 boda.
