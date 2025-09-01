PRIPREME ZA KVALIFIKACIJE FOTO Okupili se 'vatreni' i odradili prvi trening. Što je to nasmijalo našeg kapetana?

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu ususret kvalifikacijskih utakmica za SP protiv Farskih otoka (5. rujna) i Crne Gore (8. rujna). Vatreni su na Maksimiru u poslijepodnevnim satima ponedjeljka odradili prvi trening, a u galeriji pogledajte kako je to izgledalo. Posebno raspoložen bio je kapetan Luka Modrić. Ozlijeđeni Josip Juranović istrčavao je krugove, Marco Pašalić još nije stigao iz SAD-a, a Josip Stanišić ostao je u Njemačkoj zbog rođenja djeteta. Joška Gvardiola nema zbog ozljede