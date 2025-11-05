FOTO Olimpijska legenda: Imala sam tri plastične operacije. Za dvije ne biste mogli pogoditi...

Simone Biles šokirala je obožavatelje priznanjem o estetskim operacijama. Biles, poznata po medaljama i autentičnosti, otkrila je da je imala tri zahvata, uključujući povećanje grudi
Simone Biles (28), koju mnogi smatraju najvećom gimnastičarkom svih vremena, ponovno je dospjela u središte pozornosti, no ovoga puta ne zbog nevjerojatnih sportskih postignuća.
Najodlikovanija gimnastičarka u povijesti, s 11 olimpijskih i 30 svjetskih medalja, poznata je po snazi i autentičnosti. Upravo je tu autentičnost pokazala u nedavnom TikTok videu, gdje je otvoreno priznala da se podvrgnula trima estetskim operacijama i pozvala svoje pratitelje da pogode o kojim je zahvatima riječ, potvrdivši time višemjesečna nagađanja.
Sve je počelo spontano, u videu pod naslovom "Spremite se za spavanje sa mnom dok vam govorim zabavne činjenice o sebi". Dok je skidala šminku, Biles je između ostalih osobnih detalja, poput onog da do odseljenja od kuće nije sama prala rublje, ležerno izjavila: "Imala sam tri plastične operacije, a za dvije od njih nikada ne biste mogli pogoditi." Odmah je izazvala svoje pratitelje: "Pogađajte!"
Lavina komentara nije se dugo čekala, a jedna je korisnica ponudila svoju pretpostavku: "Grudi, 'skinny BBL' i podizanje očnih kapaka? Doslovno nagađam jer se ne vidi."
Biles je odlučila razriješiti misterij na svoj prepoznatljiv, direktan način.
Odgovorila je koristeći emoji trešanja, simbol koji je već ranije koristila kao aluziju na povećanje grudi. Zatim je otkrila i druga dva zahvata: "Donja blefaroplastika jer sam imala NAJGORE podočnjake i ušna resica. Naušnica mi se otrgnula kad sam bila mlađa."
Dok je operacija grudi potvrđena samo simbolom, Biles je bila potpuno transparentna oko ostalih procedura. Donja blefaroplastika, kako objašnjava People, postupak je kojim se smanjuje natečenost donjih kapaka i uklanja višak kože.
Treći zahvat, korekcija ušne resice, bio je rekonstruktivne prirode nakon nezgode iz djetinjstva.
Ovo priznanje stiglo je kao vrhunac višemjesečnih špekulacija koje je sama Biles suptilno poticala. Sredinom listopada, objavila je video na Instagramu koji je prikazuje kako izvodi svoj prvi salto nakon godinu dana na velikom trampolinu u dvorištu svoje nove kuće u Teksasu.
U opisu je, u obliku natuknica, napisala: "Prvi salto - u godinu dana - u novoj kući - s novim trešnjama".
Upravo je taj emoji trešanja pokrenuo glasine koje su se proširile brzinom munje. Nagađanja su zapravo počela još ljetos, kada je objavila fotografije s odmora u Belizeu sa suprugom, igračem NFL-a Jonathanom Owensom.
Obožavatelji s oštrim okom tada su prvi primijetili da joj poprsje izgleda punije, no gimnastičarka se sve do sada nije izravno oglasila o tome. Njezina odluka da potvrdi glasine pod vlastitim uvjetima pokazuje zrelost i kontrolu nad vlastitim narativom.
Otvorenost Simone Biles o estetskim zahvatima dio je šireg trenda u kojem slavne osobe sve češće govore o korekcijama koje su radile, razbijajući tabue i nerealne standarde ljepote.
No, kod Biles to ima dodatnu težinu. Njezina karijera nije definirana samo medaljama, već i hrabrošću da govori o teškim temama.
Ovo nije prvi put da je Biles bila iskrena o estetskim tretmanima. Ranije je otkrila da je za svoj 27. rođendan isprobala "baby botox" u T-zoni, no nije joj se svidio rezultat.
"Nisam ga ponovila", rekla je, objašnjavajući kako su joj se obrve nakon tretmana nekontrolirano podizale, što joj je smetalo na treninzima.
Ta anegdota, kao i priznanje o operacijama, savršeno se uklapa u njezin imidž osobe koja se ne boji priznati da je isprobala nešto i da joj se nije svidjelo.
Njezina transparentnost o tjelesnim odlukama odjekuje njezinom borbom za mentalno zdravlje, koja je kulminirala na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021.
Tada je odustala od nekoliko natjecanja kako bi zaštitila svoje psihičko i fizičko stanje, pokrenuvši globalnu raspravu o pritisku na sportaše.
Priznanjem o estetskim zahvatima, Biles nastavlja promovirati istu poruku: važno je donositi odluke koje su najbolje za vas, bez obzira na mišljenje javnosti.
Kroz karijeru Simone Biles postala je simbol ne samo sportske izvrsnosti, već i otpornosti. Njezina najnovija ispovijest samo je nastavak te priče o autentičnosti, pokazujući da je snaga i u ranjivosti i iskrenosti.
Odlukom da podijeli svoje iskustvo, Biles dodatno učvršćuje svoj status uzora koji se ne boji biti stvaran u svijetu koji često slavi iluziju savršenstva.
