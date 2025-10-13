Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
Njemačka influencerica i partnerica španjolskog nogometnog reprezentativca Danija Olma, Laura Schmitt (26), našla se u središtu medijske pozornosti nakon što je osvanula na naslovnici prestižnog umjetničko-modnog časopisa TUSH.
Ipak, nije riječ o uobičajenom modnom editorijalu. Laura je za potrebe snimanja pomaknula vlastite granice i provela sate pozirajući potpuno naga, a cijelo iskustvo, kao i detalje iz svog turbulentnog privatnog života, podijelila je s javnošću.
"Moja prva naslovnica???!!! Hvala što vjerujete u mene. Učinili ste me nezaustavljivom i dali mi snagu", napisala je presretna Laura na svom Instagram profilu, podijelivši fotografiju koja je izazvala lavinu reakcija.
Snimanje, koje se odigralo u Hamburgu, bilo je sve samo ne jednostavno. Kako je otkrila u svom podcastu "Intouchables", bio je to golem korak izvan njezine zone komfora, pogotovo za nekoga tko, kako kaže, na društvenim mrežama nema čak ni fotografije u bikiniju.
"Ležala sam potpuno gola na setu sedam sati", priznala je. "Upravo sam zato željela izaći iz svoje zone komfora i pokazati tijelo u jednoj velikoj, profesionalnoj produkciji. Prvotni je plan bio da nosim donje rublje, ali na kraju sam bila potpuno naga."
Iako se na setu nalazilo 20-ak ljudi, od čega 15 muškaraca, Laura ističe kako je produkcija bila na najvišoj razini profesionalnosti. "Imali smo uhodane rutine kako bih bila pokrivena biljkama prije nego što bi muški članovi ekipe ponovno ušli na set. Pazilo se da sve bude diskretno", objasnila je.
Unatoč tome, priznala je i dozu nelagode. "Pomisao da će te fotografije biti otisnute pomalo mi je neugodna. Nije isto kao kad partneru pošaljete neku sliku pa je izbrišete."
Dok na poslovnom planu hrabro pomiče granice, Laura ne skriva da je pravu sreću i stabilnost pronašla tek u vezi s bivšim igračem Dinama, Danijem Olmom. Par, koji je vezu potvrdio početkom 2024. godine, danas živi u Barceloni, a influencerica često ističe koliko joj veza s njim znači, pogotovo nakon turbulentnih iskustava iz prošlosti.
"Ovo je moja prva zdrava veza. On je tako sjajna osoba da ne mogu vjerovati. On je nešto jako, jako posebno. Kao da sam sa svojim najboljim prijateljem", izjavila je za njemačke medije.
Njezin put do sretne veze bio je trnovit. Otvoreno je progovorila o tome kako joj je prvi dečko završio u zatvoru dok je imala samo 15 godina, ali i o propalom braku s muškarcem narcisoidnih crta s kojim je živjela u Turskoj. Upravo su je ta iskustva, kaže, ojačala i naučila cijeniti stabilnost koju ima s Danijem.
Iako je njezina veza s jednim od najpoznatijih španjolskih nogometaša stalno pod povećalom javnosti, Laura se oštro protivi etiketi "žene nogometaša" (WAG). Jasno ističe kako gradi vlastitu karijeru i identitet, neovisno o partnerovoj slavi.
"Moji videi nikad nisu o nogometu, već o meni ili mom dečku. Ne govorim ništa o nogometu, to nije moje područje i premalo znam o tome. Ne radim analize i ne komentiram klubove", objasnila je, dodavši kako se često šali na račun stereotipa koji je prate.
Priznaje i da ponekad namjerno objavi nešto vezano uz nogomet jer zna da će joj to "garantirati milijunske preglede zbog mržnje" koju takve objave izazivaju, pokazujući time iznimnu medijsku pismenost.
Njezina je lojalnost, kaže, usmjerena isključivo prema Daniju. "Sutra može igrati za Blau-Weiß Papenburg i to će biti moj najdraži klub. To je kao da mi je dečko doktor, pa bih prijateljima preporučila da idu u njegovu ordinaciju."
Život uz sportsku zvijezdu donosi glamur, ali i neugodne situacije. Jednu takvu doživjela je u Parizu nakon dodjele Zlatne lopte, kada ju je, kako tvrdi, opljačkalo osoblje luksuznog hotela. "Očistili su mi sobu, doslovno i figurativno. Kutije s nakitom bile su prazne", ispričala je šokirana Laura, koja je na kraju uspjela vratiti svoje stvari nakon što je suočila osoblje.
Par zajedničke trenutke najviše cijeni daleko od očiju javnosti. Zbog ljubavi se preselila iz Berlina u Leipzig, a zatim i u Barcelonu. Zajedno putuju, a prošlog su ljeta, na oduševljenje domaćih navijača, posjetili i hrvatsku obalu.
Dani, koji tečno govori hrvatski, odveo je svoju partnericu na Kornate, potvrdivši još jednom svoju povezanost s Hrvatskom. Nedavnom objavom na Instagramu s opisom "Suđeno nam je", Olmo je potaknuo i glasine o skorim zarukama, dajući naslutiti da je njihova veza zaista nešto posebno.
